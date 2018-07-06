Полицейского, сломавшего челюсть задержанному волгоградцу, оставили под арестом

Волгограде до 25 августа будет оставаться под арестом полицейский, который в мае отправил на больничную койку задержанного мужчину.

Жданов пытался обжаловать решение суда

29 июня V1.ru писал о том, что 10 мая в отделе полиции Красноармейского района в помещении дежурной части произошел конфликт между помощником оперативного дежурного отдела полиции управления МВД России по Волгограду Дмитрием Ждановым и задержанным за административное нарушение мужчиной. В результате конфликта Ждано внесколько раз ударил волгоградца кулаком в лице. Врачи потом диагностировали у пострадавшего перелом челюсти в двух местах.

— Телесные повреждения относятся к травмам средней степени тяжести, — решил Красноармейский районный суд и отправил Жданова под арест на два месяца.

Сегодня апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила без изменения решение суда первой инстанции.

— Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Красноармейского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа сотруднику полиции Дмитрию Жданову, — сообщает пресс-служба облсуда.