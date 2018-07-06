Прокурор просит на 10 лет осудить экс-капитана из Петербурга по делу об изготовлении СВУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 июля. / ТАСС /. Прокурор просит осудить на 10 лет колонии бывшего капитана Военно-морского флота в отставке Александра Кушнарева , обвиняемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ) и краже миномета с Ржевского артиллерийского полигона в Петербурге. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Красногвардейском районном суде, где проходят прения сторон по уголовному делу.

Прокуратура просит осудить [Кушнарева] на десять лет колонии", — сказали в суде.

По версии следствия, в августе прошлого года Кушнарев открыл стрельбу на территории гаражного кооператива на Рябовском шоссе рядом с Ржевским артиллерийским полигоном, после этого в его гараже были обнаружены и изъяты оружие, в частности, миномет, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Стрельба началась на почве резко возникших неприязненных отношений к двум военнослужащим, и эти действия были квалифицированы как административное нарушение по статье «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах», по которой мировой суд Петербурга признал Кушнарева виновным и оштрафовал.

Параллельно с этим в Красногвардейском районном суде начали рассматривать уголовное дело. В конце июня в суде были запланированы прения сторон, после которых судья намеревалась удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора, но, находившийся под подпиской о невыезде Кушнарев на то заседание не явился и был объявлен в розыск, меру пресечения изменили на заочное заключение под стражу.

Адвокат объяснял суду, что его подзащитный госпитализирован в одну из больниц Ленинградской области , где в скором времени его действительно обнаружили сотрудники правоохранительных органов

Ранее Кушнарев был капитаном на Северном флоте, но был отправлен в отставку за недопуск к материалам, содержащим государственную тайну.