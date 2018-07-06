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Депутат из Воронежской области ответит в суде за коррупцию
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Депутат из Воронежской области ответит в суде за коррупцию 

Вести Воронеж 6 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Вячеслава Жидких обвинили в хищении 4,7 млн рублей. Депутат Совета народных депутатов Поворинского района Вячеслав Жидких пойдёт под суд за два эпизода мошенничества в особо крупном размере и с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 6 июля. Депутата обвинили в хищении 4,7 млн рублей. По версии следствия, в августе 2013 года Жидких при помощи фиктивных документов подконтрольных ему фирм, похитил около 2,8 млн рублей через незаконное возмещение НДС под реквизитами ООО «Золотой колос Агро», в котором он являлся директором и единственным учредителем. А в апреле 2014 года Жидких предоставил в региональный департамент аграрной политики пакет подложных документов на получение субсидии для поддержки сельхозтоваропроизводителей. Так он получил 1,9 млн рублей. — На предварительном следствии обвиняемый признал вину и частично возместил причинённый ущерб. Кроме того, органами предварительного следствия наложен арест на имущество директора коммерческой организации, стоимость которого соразмерна величине причинённого ущерба. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд, –процитировала пресс-служба регионального управления СКР руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел ведомства Максима Гурова. Екатерина Трещикова
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