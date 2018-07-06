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Наставник погромщиков из Цыганского поселка и экс-полицейский получили срок
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Наставник погромщиков из Цыганского поселка и экс-полицейский получили срок 

АиФ Урал 6 июля 2018
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге осужден бывший сотрудник ОЭБ и ПК (ОБЭП) УМВД Екатеринбурга Сергей Кондрашин и его подельник, ранее учившийся в юридическом институте МВД Никита Мальцев, более известный как тренер по рукопашному бою. Каждый из них получил реальный срок заключения. Приговор вынесен 6 июля Железнодорожным районным судом.
Как стало известно «АиФ-Урал», Кондрашин обвиняется мошенничестве, покушении на взятку и злоупотреблении служебными полномочиями, а Мальцев — в пособничестве совершению этих преступлений. Как следует из материалов уголовного дела, криминальному дуэту вменяется два эпизода, совершенных друг за другом в декабре 2016 года. Тогда Кондрашин изъял товар (одежду и обувь) у одного из предпринимателей, торговавших в ТК «Буревестник», ТДЦ «Астор», ДК «РТИ», и ДК «Эльмаш». Мальцев же, встретившись с коммерсантом, пообещал за 100 тысяч рублей вернуть товар и прекратить «наезды».
Второй вмененный эпизод случился почти одновременно с первым, когда Никита Мальцев попросил 700 тысяч рублей за возврат ранее изъятого у ООО «ДилСис» оборудования, в котором усматривались признаки игровых аппаратов. Предприниматель пошел на сделку, но как и владелец изъятой обуви, сообщил в ФСБ. Далее сделка проходила под контролем чекистов и полицейского управления собственной безопасности. Мальцев задержали с меченной пачкой 50 000 рублей и «денежной куклой» в сумме 650 000, которую он вечером 12 января 2018 года вытащил из почтового ящика в подъезде дома по улице Мамина-Сибиряка.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил Сергея Кондрашина к 5 годам 6 месяцев лишения свободы. Никита Мальцев получил 2,5 года колонии общего режима. В аналогичных условиях будет отбывать наказание и бывший полицейский.
Уместно добавить, что Никита Мальцев уже ранее отбывал наказание — в тюрьму он попал еще будучи студентом Уральского института МВД. Однако дурную славу он заработал уже выйдя из колонии и создав бойцовский клуб «Храбр». Известно, что воспитанники Мальцева, бывшего неплохим тренером рукопашного боя, «отметились» в массовых беспорядках 3 сентября 2016 года в Цыганском поселке. Тогда погибло два человека, около десятка были ранены. Кроме того, сам Мальцев долгое время осуществлял охрану пляжа у отеля «Рамада», где случались конфликты из-за дележа территории.
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