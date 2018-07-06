Потерпевшие: полиция не комментирует стрельбу пьяных подростков в воронежском ЖК 

Владельцы пострадавших из-за стрельбы 4 автомобилей подали заявление в полицию ещё 30 июня.
Заведено ли дело по факту стрельбы в одном из жилых комплексов в Северном микрорайоне? И что будет с малолетними стрелками? Ответить на эти вопросы не могут в полиции ни журналистам, ни потерпевшим. Напомним, неделю назад пьяные подростки всю ночь развлекались с пневматическими пистолетами. Их похождения зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде и на фасаде дома. Под обстрел попали зеркала в лифтах многоэтажки на улице Владимира Невского, а также припаркованные у дома машины. Потерпевшие — владельцы четырёх автомобилей — подали заявление в полицию утром в субботу, 30 июня. А за выходные провели собственное расследование — нашли стрелков в соцсетях. По опубликованной на страничках подозреваемых подростков информации предположили, что один из стрелявших парней является студентом промышленного колледжа. — Конкретно свежие данные мы не успели отдать в полицию. И, к сожалению, мы не знаем, кому их передать. Те люди, которые принимали у нас заявления, эти вещи принимать отказались. Направили нас к участковому. С участковым не удаётся связаться. К сожалению, от полиции никакой информации нет, — рассказал пострадавший Николай Пеганов.