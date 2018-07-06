Арестован бывший первый зампред правительства Дагестана

Махачкалинский суд арестовал на 10 суток бывшего вице‐премьера Дагестана Рамазана Алиева . Об этом сообщил представитель Верховного суда Дагестана, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в случае предъявления обвинения арест будет продлен до двух месяцев.

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева сроком на 10 суток», — сказал собеседник агентства.

Еще один источник сообщил, что Алиев стал фигурантом дела о превышении полномочий. Ранее также сообщалось, что после того, как он был уволен с должности врио главы Дагестана Владимиром Васильевым , в доме высокопоставленного чиновника прошли обыски.