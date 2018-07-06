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Арестован бывший первый зампред правительства Дагестана
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Арестован бывший первый зампред правительства Дагестана 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Махачкалинский суд арестовал на 10 суток бывшего вице‐премьера Дагестана Рамазана Алиева. Об этом сообщил представитель Верховного суда Дагестана, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в случае предъявления обвинения арест будет продлен до двух месяцев.
«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева сроком на 10 суток», — сказал собеседник агентства.
Еще один источник сообщил, что Алиев стал фигурантом дела о превышении полномочий. Ранее также сообщалось, что после того, как он был уволен с должности врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, в доме высокопоставленного чиновника прошли обыски.
В начале июня было опубликовано видео, снятое на роскошном участке полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Он был арестован по подозрению в даче взятки двух миллионов долларов.
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