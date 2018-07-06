Столичный правоохранитель осужден за покупку диплома юриста у завкафедрой юрфака

Оренбургской области вынесен приговор сотруднику правоохранительных органов столичного региона и его матери, которые в карьерных целях купили диплом юриста через завкафедрой юрфака Оренбургского госуниверситета. Центральный суд Оренбурга признал жителя Москвы виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере через посредника). Его мать осуждена по п. «а» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как следует из материалов дела, столичному силовику в связи с переходом на новую службу потребовался диплом о высшем юридическом образовании. Мужчина обратился за помощью к матери-педагогу, проживающей в Оренбургской области. Та, в свою очередь, задействовала знакомства с деканом истфака Оренбургского педуниверситета (ОГПУ) и бывшим замдекана экономфака Оренбургского госуниверситета (ОГУ), которые помогли через посредника выйти на завкафедрой административного и финансового права ОГУ к.ю.н. Наталью Давыдову . Юрист согласилась за 100 000 руб. помочь с оформлением диплома. Посредники за свои услуги получили 35 000 руб.

В ходе следствия правоохранитель и его мать полностью признали вину. Суд приговорил жителя Москвы к 2 годам условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 500 000 руб. Матери взяткодателя, с учетом инвалидности 3-й группы и состояния здоровья, назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб.

Уголовные дела в отношении посредников и бывшей завкафедрой юрфака ОГУ находятся на рассмотрении в судах. Также в суде сейчас рассматривается дело декана экономического факультета ОГУ Ольги Буреш, обвиняемой в получении взяток от студентов за оформление экзаменов и зачетов.