Ещё
Суд на полгода продлил арест предполагаемому убийце Ирины Вахрушевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд на полгода продлил арест предполагаемому убийце Ирины Вахрушевой 

Уралинформбюро 6 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
В Свердловском облсуде начался процесс по делу 35-летнего екатеринбуржца Алексея Фалькина, который, как полагает следствие, расправился с Ириной Вахрушевой. Он будет закрытым.
"Свою вину подсудимый признает частично. По итогам судебного заседания, мера пресечения Фалькину была продлена на срок 6 месяцев, до 9 декабря 2018 года. Следующее заседание состоится 18 июля", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
По версии следствия, с 2014-го по 2017 год Фалькин изнасиловал 6 женщин и двух несовершеннолетних девушек. Трое из его жертв погибли от причиненных травм. Выйти на след злоумышленника удалось после резонансного убийства жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. «Уралинформбюро» подробно писало об этом деле.
Фалькина обвиняют по восьми статьям уголовного кодекса. Его судит Павел Неретин, известный по ряду громких дел.
Ранее по теме: Начался суд над расправившимся с Ириной Вахрушевой спасателем Расправившегося с Ириной Вахрушевой спасателя обвинили в убийстве трех женщин
Уралинформбюро: последние новости
Экс-начальника УФСИН Зауралья выпустили из-под ареста В Златоусте бизнесвумен похитила 25 миллионов через соцсеть Генпрокуратура решила смягчить репрессии для горе-застройщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу146
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили13
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть16
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа88
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение