Суд на полгода продлил арест предполагаемому убийце Ирины Вахрушевой

В Свердловском облсуде начался процесс по делу 35-летнего екатеринбуржца Алексея Фалькина, который, как полагает следствие, расправился с Ириной Вахрушевой . Он будет закрытым.

"Свою вину подсудимый признает частично. По итогам судебного заседания, мера пресечения Фалькину была продлена на срок 6 месяцев, до 9 декабря 2018 года. Следующее заседание состоится 18 июля", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

По версии следствия, с 2014-го по 2017 год Фалькин изнасиловал 6 женщин и двух несовершеннолетних девушек. Трое из его жертв погибли от причиненных травм. Выйти на след злоумышленника удалось после резонансного убийства жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. «Уралинформбюро» подробно писало об этом деле.

Фалькина обвиняют по восьми статьям уголовного кодекса. Его судит Павел Неретин, известный по ряду громких дел.

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