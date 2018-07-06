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Жителю Благовещенска вынесли приговор за покупку браконьерской чёрной икры
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Жителю Благовещенска вынесли приговор за покупку браконьерской чёрной икры 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: RT на русском
Жителю Благовещенска вынесли приговор по делу о покупке и попытке вывезти из Хабаровского края 110 кг браконьерской чёрной икры.
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на прокуратуру Амурской области.
По имеющимся данным, мужчина приобрёл деликатес в 2016 году на Центральном рынке дальневосточной столицы и заплатил за него 1,2 млн рублей. Он погрузил товар в багажник автомобиля и попытался переправить его в Благовещенск. Его действия пресекли сотрудники ДПС ГИБДД на Бурейском посту.
Как уточнили в прокуратуре, необходимых ветеринарных документов на икру осетров и калуги у него не было. Браконьерский товар был изъят и подлежит уничтожению.
Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор задержал 27 тонн мяса курицы из Бразилии в Калининградской области.
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