Жителю Благовещенска вынесли приговор за покупку браконьерской чёрной икры

Жителю Благовещенска вынесли приговор по делу о покупке и попытке вывезти из Хабаровского края 110 кг браконьерской чёрной икры.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

По имеющимся данным, мужчина приобрёл деликатес в 2016 году на Центральном рынке дальневосточной столицы и заплатил за него 1,2 млн рублей. Он погрузил товар в багажник автомобиля и попытался переправить его в Благовещенск. Его действия пресекли сотрудники ДПС ГИБДД на Бурейском посту.

Как уточнили в прокуратуре , необходимых ветеринарных документов на икру осетров и калуги у него не было. Браконьерский товар был изъят и подлежит уничтожению.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ.