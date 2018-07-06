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Суд передумал штрафовать россиянку за рассказ об изнасиловании в полиции
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Суд передумал штрафовать россиянку за рассказ об изнасиловании в полиции 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Челябинский областной суд отменил штраф в 20 тысяч рублей жительнице Магнитогорска Салиме Мухамедьяновой, осужденной за ложный донос после рассказа об изнасиловании и избиении полицейскими. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».
Прокуратура просила суд освободить женщину от наказания из-за «незначительности преступления», отметила ее адвокат Ольга Лепехина. Суд освободил Мухамедьянову от штрафа из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, однако приговор ей остался в силе — она до сих пор считается виновной в ложном сообщении об изнасиловании.
Полицейские задержали Мухамедьянову и ее мужа Игоря Губанова в ночь на 27 января 2016 года после ссоры с соседкой по коммунальной квартире. В отделении мужчину посадили в камеру, а женщину отвели в комнату отдыха, избили и изнасиловали. Обоим пригрозили проблемами, если они расскажут о произошедшем, и сказали уехать из города.
Мухамедьянова сняла побои у врачей, прошла полиграф, который подтвердил ее слова, и обращалась в Следственный комитет. Ее муж записал видеообращение к следователям, потребовал справедливого расследования дело и в знак протеста отрезал себе несколько пальцев на руке. Несмотря на это, дело об изнасиловании не было возбуждено, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК) и и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Полицейские, которых она опознала как своих насильников, остались на своих постах и продолжают работать. 27 июня Игорь Губанов умер от инсульта, не дождавшись справедливого суда.
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