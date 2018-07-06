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Подозреваемая в незаконном выводе активов Балтийского банка отправлена под арест
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Подозреваемая в незаконном выводе активов Балтийского банка отправлена под арест 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшую генерального директора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Об этом сообщает «Коммерсант». Елена Меньшикова обвиняется в незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 миллиарда рублей накануне его санации. ГСУ СКР считает обвиняемую одним из доверенных лиц экс-владельца Балтийского банка Андрея Исаева и инкриминирует ей злоупотребление полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия.
Следствие считает, что Елена Меньшикова, занимая должность гендиректора УК «ПАН-Траст», «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Из дела следует, что Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИНФ) «Северная столица», располагавшего десятками объектов недвижимости, среди которых, например, Дом Зингера на Невском проспекте, коттеджный поселок «Сестрорецкий курорт» и Малый Гостиный двор на канале Грибоедова.
По версии следствия УК «ПАН-Траст» управляла паевым фондом, и Елена Меньшикова этим воспользовалась. По данным СКР, в феврале и марте 2014 года от имени УК она оформила 102 дополнительных инвестиционных пая стоимостью более 8 миллиардов рублей, которые были переданы «Фортису». В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее 360 миллионов рублей». Поскольку за прошедшее время недвижимость заметно подешевела, сейчас следствие оценивает ущерб в 4,1 миллиарда рублей.
Следствие настаивало на том, что обвиняемая, согласно имеющимся у СКР данным, «расторгла в июне 2018 года трудовой договор» и намеревается скрыться во Франции, где у нее якобы имеется недвижимость. Также, как следовало из представленных суду следствием документов, доход «около 1 миллиона рублей в месяц», который получала в УК подследственная, дает ей возможность комфортного проживания за границей. Однако, против ареста обвиняемой выступила не только ее защита, но и представитель прокуратуры. Причем, по данным «Коммерсанта», позиция надзорного органа стала для следователя полной неожиданностью, поскольку изначально прокуратура поддерживала предложение СКР. В итоге суд счел арест слишком суровой мерой пресечения для госпожи Меньшиковой и отправил ее под домашний арест.
Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев отметил в интервью «Коммерсанту», что он «удовлетворен тем фактом, что следствие установило виновное лицо — генерального директора УК „ПАН-Траст“ Елену Меньшикову» и выразил надежду, «что следствие продолжит расследование уголовного дела и выявит иных лиц, причастных к мошенническим действиям в отношении имущества ЗПИФН „Северная столица“, поскольку считаем, что Меньшикова действовала не одна». Балтийский банк, санируемый с 2014 года Альфа-банком, четыре года пытается взять под свой контроль ЗПИФН «Северная столица». Также председатель правления банка сообщил, что еще в октябре 2017 года пайщики «Северной столицы» приняли решение о смене ПТ в качестве управляющей компании, но до настоящего времени это решение так и не выполнено, «поскольку „ПАН-Траст“ под разными предлогами затягивает передачу УК „Альфа-Капитал“ своих функций».
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