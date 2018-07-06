Подозреваемая в незаконном выводе активов Балтийского банка отправлена под арест

Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшую генерального директора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову . Об этом сообщает «Коммерсант». Елена Меньшикова обвиняется в незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 миллиарда рублей накануне его санации. ГСУ СКР считает обвиняемую одним из доверенных лиц экс-владельца Балтийского банка Андрея Исаева и инкриминирует ей злоупотребление полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия.

Следствие считает, что Елена Меньшикова, занимая должность гендиректора УК «ПАН-Траст», «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Из дела следует, что Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИНФ) «Северная столица», располагавшего десятками объектов недвижимости, среди которых, например, Дом Зингера на Невском проспекте, коттеджный поселок «Сестрорецкий курорт» и Малый Гостиный двор на канале Грибоедова.

По версии следствия УК «ПАН-Траст» управляла паевым фондом, и Елена Меньшикова этим воспользовалась. По данным СКР, в феврале и марте 2014 года от имени УК она оформила 102 дополнительных инвестиционных пая стоимостью более 8 миллиардов рублей, которые были переданы «Фортису». В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее 360 миллионов рублей». Поскольку за прошедшее время недвижимость заметно подешевела, сейчас следствие оценивает ущерб в 4,1 миллиарда рублей.

Следствие настаивало на том, что обвиняемая, согласно имеющимся у СКР данным, «расторгла в июне 2018 года трудовой договор» и намеревается скрыться во Франции, где у нее якобы имеется недвижимость. Также, как следовало из представленных суду следствием документов, доход «около 1 миллиона рублей в месяц», который получала в УК подследственная, дает ей возможность комфортного проживания за границей. Однако, против ареста обвиняемой выступила не только ее защита, но и представитель прокуратуры . Причем, по данным «Коммерсанта», позиция надзорного органа стала для следователя полной неожиданностью, поскольку изначально прокуратура поддерживала предложение СКР. В итоге суд счел арест слишком суровой мерой пресечения для госпожи Меньшиковой и отправил ее под домашний арест.