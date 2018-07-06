В понедельник, 9 июля, омский суд вновь рассмотрит вопрос Сергея Калинина 

Как сообщает «Новый Омск», 9 июля Первомайский районный суд Омска вновь вернётся к вопросу о мере пресечения для предпринимателя Сергея Калинина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, что суд решил оставить Калинина в СИЗО до 15 июля, в то время как его подельника Александра Орлова по медицинским показаниям поместили под домашний арест. Теперь, в преддверие этой даты, состоится новое рассмотрение вопроса.
Заседание пройдёт при участии нового следователя из 5-го следственного управления СК РФ по СФО Алексея Шевчука, который уже прибыл в Омск и знакомится с делом.