«В Америке я все поставил на воровские рельсы»

США полным ходом идет громкий судебный процесс над российским вором в законе Ражденом Шулая, известным в криминальных кругах под кличками Ражден Питерский, Брат и Рома. По версии следствия, авторитет собрал вокруг себя выходцев с просторов бывшего СССР и создал крупнейшую в Штатах группировку, которая не брезговала ничем. Бандиты взламывали игровые автоматы в казино Атлантик-Сити и Лас-Вегаса, похищали деньги с кредиток, торговали оружием и наркотиками и не гнушались убийствами по найму. «Лента.ру» вспомнила историю Брата — вора в законе, который всегда оставался в тени и стал настоящей головной болью для американских стражей порядка.

Смотрящий по Петербургу

О жизни Раждена Шулая до его отъезда в США известно немного. Он жил в Санкт-Петербурге, учился в местном финансово-экономическом университете и несколько раз привлекался к уголовной ответственности за разбой и похищение человека. По некоторым данным, уже в конце 2000-х Шулая был хорошо знаком криминальному миру России не просто как авторитет, а как смотрящий по Петербургу и доверенное лицо одного из главных воров в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ражден, с одной стороны, стремился следовать воровским традициям — жил скромно и ни на кого не работал. Однако в нарушение кодекса законников он занимался бизнесом и был учредителем нескольких компаний. В этом плане Шулая пошел по стопам отца, который тоже был предпринимателем. Любопытно, что по сети гуляет снимок могилы Шулая-старшего на Большеохтинском кладбище Петербурга: на монументе, выполненном в помпезных традициях авторитетов преступного мира, видны следы поджога. Поскольку данных о связях покойного с преступным миром нет, не исключено, что испортить памятник пытались враги его сына.

Ражден Шулая имел два гражданства, российское и грузинское; последнее он получил в 2010 году. Местные СМИ писали, что авторитет Шулая в криминальном мире Грузии был так высок, что он контролировал грузинские тюрьмы и согласовывал назначение смотрящих даже после переезда в США.

Впрочем, и сам законник при любом удобном случае подчеркивал свой вес в преступных кругах.

«С любым грузином, только назови мое имя и что я намерен приехать в Грузию, — и они будут тихо сидеть на своих задницах», — говорил он своим собеседникам.

Любил прихвастнуть Шулая и в Штатах:

«В Америке я все поставил на воровские рельсы», — говорил он, когда его разговоры уже прослушивали местные полицейские.

Гангстер в законе

Ражден Шулая получил титул вора в законе сравнительно недавно — в 2013 году; церемония проходила на Кипре . Летом того же года его вместе с 18 криминальными авторитетами с просторов бывшего СССР задержали в Европе, но вскоре отпустили. Почти сразу после этого Брат уехал в США и принялся за создание преступной группировки, в которую впоследствии вошли более 30 человек разных национальностей, в основном грузины и русские. Бандиты действовали сразу в нескольких штатах — Нью-Йорк , Нью-Джерси, Пенсильвания, Флорида и Невада

За несколько лет члены ОПГ организовали несколько изощренных преступных схем. Они использовали как классические криминальные методы — к примеру, подсылали к клиентам увеселительных заведений проституток с клофелином, которые их обворовывали, так и высокотехнологичные — вроде взлома кодов игровых автоматов в казино Атлантик-Сити и Лас-Вегаса.

Большая часть группировки Брата, как нетрудно догадаться, обитала в нью-йоркском районе Брайтон-Бич, контролируя бизнес русскоязычной диаспоры. Там же бандиты организовали нелегальные клубы для игры в покер, причем некоторые игроки, задолжав гангстерам за карточным столом, попадали к ним в зависимость и отрабатывали долг участием в преступных схемах.

В качестве «подработки» члены ОПГ Брата промышляли мошенничеством с кредитными картами, вымогательством, торговлей наркотиками и оружием, подделкой документов и хищением грузов. Кстати, порой бандиты похищали довольно необычные товары — например, пять тонн шоколада и кондитерских изделий из оставленного без присмотра грузовика. Однако были у группировки дела и куда серьезнее: среди прочего бандитов Брата обвинили в преступном сговоре с целью убийства. По данным правоохранительных органов США, два члена ОПГ согласились ограбить и убить некого бизнесмена, чтобы увезти с его склада несколько фур с контрабандными сигаретами на миллион долларов. Сообщников задержали и арестовали сразу после получения скромного задатка в пару тысяч долларов на двоих.

Тихий американец

Будучи главарем крупной ОПГ, Брат прикладывал все усилия, чтобы выглядеть обычным законопослушным гражданином.

«Как многие успешные нью-йоркские руководители, он жил в пригороде и имел офис в городе. Он вел домашнюю жизнь в Эджуотере (штат Нью-Джерси), спокойном городке среднего класса на реке Гудзон. Время от времени садился в свой черный Mercedes и ехал на Брайтон-Бич (…). Всегда хорошо постриженный, в очках и черной одежде, Шулая выглядел скорее ботаником, чем мафиози», — рассказывал о нем портал longreads.com.

Для выяснения отношений с оппонентами у Брата был верный помощник — уроженец Грузии, чемпион мира по боксу Автандил Хурцидзе . Если кто-то платил в общак недостаточно, авторитет звонил боксеру. За крутой нрав Хурцидзе получил от тренеров кличку Суицид: они говорили, что драться с Автандилом могут только самоубийцы. Позже, уже в суде, присяжным показывали видео с его участием: на кадрах боксер «объясняет» партнерам и конкурентам позицию руководства, сопровождая свой монолог ударами по лицу или под дых.

Эти сцены были сняты камерами, установленными в подпольном игорном доме, который Брат держал в квартире над рестораном на Брайтон-Бич. Камеры предназначались для того, чтобы менеджер заведения Александр Куценко мог следить за картежниками на экране своего телефона. Он уже успел отсидеть 15 лет и, как сам рассказал полицейским, не хотел снова быть втянутым в криминал. Куценко сам явился в ФБР , и именно с помощью его телефона агенты в режиме реального времени следили за происходящим в подпольном казино — в том числе за тем, как Брат и Хурцидзе избивают владельца одного из игровых аппаратов, обвиняя его в краже.

Эти загадочные воры

Брата задержали в Эджуотере, в собственном доме на берегу реки Гудзон, из окон которого открывается вид на Манхэттен . Вместе с ним к суду были привлечены еще 33 человека, среди которых — боксер Хурцидзе и авторитет Зураб Джанашвили, считавшийся правой рукой Брата. Незадолго до суда Джанашвили признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Во время допроса он охарактеризовал бывшего босса как «самого влиятельного человека в русскоязычном мире Нью-Йорка».

Однако защитники Брата, Хурцидзе и других отрицали принадлежность клиентов к воровскому миру, поэтому обвинению пришлось приложить много усилий, чтобы доказать, что основатель ОПГ является вором в законе. Загвоздка была еще и в том, что татуировок в виде восьмиконечных звезд, которые обычно обозначают принадлежность к воровскому сословию, на теле Брата не оказалось.

Поэтому в качестве улик были предъявлены его рубашка и чехол на смартфоне, на которых были изображены эти символы. Кроме того, в распоряжении прокурора оказались стенограммы разговоров авторитета, где он называл себя вором, показания свидетелей и пара фотографий с воровской символикой. Получить все эти улики удалось несмотря на конспирацию членов ОПГ: «деловые встречи» они предпочитали устраивать в банях, где, по понятным причинам, сложно вести скрытую съемку.

«Организация Шулая признана организованной преступной группой, действующей под руководством и защитой Раждена Шулая, vor v zakone или vor — русские определения, которые относятся к наименованию элитных преступников из бывшего Советского Союза, которые получают дань от других преступников, предлагают защиту и используют свой признанный статус для решения споров среди преступников более низкого уровня, — говорится в официальном сообщении на сайте суда Южного округа Нью-Йорка. — Так организация Шулая оказывала существенное влияние на преступный мир и предлагала помощь и защиту своим членам. Они, как и сам Шулая, занимались широкомасштабной преступной деятельностью, в том числе актами насилия, вымогательством, незаконным игорным бизнесом, мошенничеством в различных казино».