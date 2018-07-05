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Во Владимире полицейская избила ребенка
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Во Владимире полицейская избила ребенка 

Национальная Служба Новостей 5 июля 2018
Фото: nsn.fm
Пресс-служба областного Управления Министерства внутренних дел по Владимирской области распространила заявление: «4 июля сотрудница Управления МВД России по г. Владимиру, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, во дворе жилого дома сделала замечание кидавшемуся песком несовершеннолетнему подростку. Подросток ответил нецензурной бранью, после чего сотрудница полиции потребовала от него вызвать родителей для проведения профилактической беседы. Получив отказ, женщина взяла его руками за одежду и подвела к двери подъезда, чтобы подросток позвонил в домофон.
Впоследствии в полицию поступило сообщение от отца мальчика о якобы причиненных его сыну телесных повреждениях.
В настоящее время по данному факту проводится проверка».
Как сообщили ТРК «Губерния 33» родители мальчика, конфликт произошел на бытовой почве. Дети играли во дворе и не отреагировали на замечание взрослой женщины. В результате один из них был схвачен и под словесные оскорбления и оплеухи жестко «водворен» в подъезд. Ребенок был доставлен в травмпункт, где врачи зафиксировали ушибы мягких тканей и гематому. По словам бабушки мальчика, «нападавшая треснула его головой о железную дверь». По предварительной информации, угрозы жизни ребенка нет, но каков ущерб здоровью — покажут дополнительные обследования.
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