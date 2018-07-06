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Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача»
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Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача» 

Рамблер 3 часа назад
Гражданин США был приговорен московским судом к 11 годам тюрьмы за выращивание конопли и намерение ее продать, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Дорогомиловский районный суд счел доказанным, что живущий в Москве американец Томас Ствалли посадил в своей квартире 29 кустов конопли, создал «благоприятные условия» для их роста, окружив растения осветительными и обогревательными приборами и регулярно поливая их, а затем собрал, высушил и упаковал урожай с целью будущего сбыта.
Однако продать его 57-летний Ствалли не успел, так как был задержан правоохранителями, а его полуторакилограммовый урожай был конфискован.
Против американца было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», по которому он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 150 тысяч рублей.
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