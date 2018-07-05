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Напавших на школу в Перми подростков перевели в «Бутырку»
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Напавших на школу в Перми подростков перевели в «Бутырку» 

ТАСС 5 июля 2018
ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Два подростка, которые подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц, находятся в СИЗО-2 города Москвы, где проходят психологическую и психиатрическую экспертизы. Об этом сообщил в четверг журналистам уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.
"Оба подростка находятся в Бутырке и проходят психиатрическую и психологическую экспертизу в институте Сербского. Экспертиза пока не завершена, " — сказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Подростков этапировали в Москву через две недели после выписки из пермской больницы, куда они были госпитализированы после ранения друг друга во время нападения на школьников в одной из пермских школ, пояснил Миков.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами и, войдя в класс, где занимались четвероклассники, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего ранили друг друга. Пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Краевое следственное управление возбудило уголовное дело, нападавшие арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних.
Учительнице школы Наталия Шагулина, которая при нападении подростков с ножами на школьников получила 17 ножевых ранений, защищая детей, по указу президента РФ Владимира Путина награждена медалью «За отвагу».
Четвероклассники, которые пострадали во время нападения, их родители и классная руководительница Наталья Шагулина до 11 июля отдыхают в лагере «Артек», расходы на путевки оплатило Министерство образования РФ.
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