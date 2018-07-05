Напавших на школу в Перми подростков перевели в «Бутырку»

ПЕРМЬ , 5 июля. / ТАСС /. Два подростка, которые подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц, находятся в СИЗО-2 города Москвы , где проходят психологическую и психиатрическую экспертизы. Об этом сообщил в четверг журналистам уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

"Оба подростка находятся в Бутырке и проходят психиатрическую и психологическую экспертизу в институте Сербского. Экспертиза пока не завершена, " — сказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков . Подростков этапировали в Москву через две недели после выписки из пермской больницы, куда они были госпитализированы после ранения друг друга во время нападения на школьников в одной из пермских школ, пояснил Миков.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами и, войдя в класс, где занимались четвероклассники, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего ранили друг друга. Пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Краевое следственное управление возбудило уголовное дело, нападавшие арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних.