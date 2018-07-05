Уральские правоохранители выдали Грузии женщину, которая продавала девушек в сексуальное рабство

Грузию экстрадировали гражданку республики Узбекистан , которая продавала соотечественниц в сексуальное рабство. Ее задержали в сентябре прошлого года сотрудники НЦБ Интерпола совместно с сотрудниками транспортной полиции в Екатеринбурге . Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу региональной транспортной прокуратуры.

«В ходе экстрадиционной проверки установлено, что в 2012–2013 годах обвиняемая приехала в город Батуми , куда пригласила четырех своих соотечественниц, пообещав им высокооплачиваемую работу», — уточнили в пресс-службе.

Она отняла у них паспорта и заставила заниматься проституцией. Весь заработок шел ей в карман. Одна из девушек попыталась сбежать и обратиться в полицию, но обвиняемая наняла мужчину, который за деньги убил беглянку.