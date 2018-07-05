В Мелитополе мужчина застрелил студента, назвавшего его «нацистом»

"Ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства. С огнестрельным ранением в области брюшной полости жителя Веселовского района 1998 года рождения, студента одного из вузов Мелитополя, доставили в местную больницу, где он от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликт между мужчинами возник из-за антиукраинской позиции студента. Во время распития спиртного студент спросил подозреваемого, за Украину ли он, а когда тот ответил утвердительно, то назвал его «нацистом» и начал избивать. После этого мужчина пошел домой, откуда вернулся уже с самодельным пистолетом.