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В Мелитополе мужчина застрелил студента, назвавшего его «нацистом»
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В Мелитополе мужчина застрелил студента, назвавшего его «нацистом» 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: Русская Весна
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области мужчина застрелил 19-летнего студента из-за его антиукраинской позиции, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
"Ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства. С огнестрельным ранением в области брюшной полости жителя Веселовского района 1998 года рождения, студента одного из вузов Мелитополя, доставили в местную больницу, где он от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.
Отмечается, что конфликт между мужчинами возник из-за антиукраинской позиции студента. Во время распития спиртного студент спросил подозреваемого, за Украину ли он, а когда тот ответил утвердительно, то назвал его «нацистом» и начал избивать. После этого мужчина пошел домой, откуда вернулся уже с самодельным пистолетом.
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