Браудер попросит возбудить уголовное дело против Danske Bank по делу Магнитского

Азербайджана, Давление на Danske Bank в связи с обвинениями в отмывании денег усиливается. На этой неделе датские СМИ сообщили, что всего через эстонское отделение Danske Bank могло быть отмыто до $8,3 млрд Это в два с лишним раза превышает предыдущие оценки, отмечает FT. В прошлом году банк начал собственное расследование по поводу возможного использования подразделения в Эстонии для отмывания денег из России Молдавии и других стран в 2007-2015 гг. В мае датские регуляторы раскритиковали Danske Bank за слабый контроль за отмыванием денег, но не стали его штрафовать.

Браудер отмечает, что он обратился в правоохранительные органы в Эстонии еще в 2012 г., а затем предупредил власти Дании, но они не предпринимали мер. В прошлом году расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании похищенных из российского бюджета денег начали правоохранительные органы Франции . Но в этом году они изменили статус Danske Bank в этом расследовании с подозреваемого на «помощника свидетеля».

Министр по делам бизнеса Дании Расмум Ярлов предложил конфисковать всю прибыль, полученную Danske Bank в Эстонии. По данным датского финансового регулятора, в 2013 г. прибыль этого подразделения от работы с нерезидентами составила 325 млн датских крон ($51,3 млн).