Верховный суд Украины отказался менять суд в деле о госизмене Януковича

КИЕВ, 5 июля. / ТАСС /. Верховный суд Украины отклонил ходатайство адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича , которые просили передать дело о госизмене их подзащитного в другой суд. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"В Верховном суде рассматривалось ходатайство стороны защиты Януковича по замене состава суда (Оболонский райсуд Киева — прим. ТАСС)… Суд не нашел нарушений и признал просьбу защиты безосновательной", — написала она в Facebook. Таким образом, добавила Сарган, адвокатам Януковича отказали в удовлетворении их ходатайства, а рассмотрение дела о госизмене и дальше будет проходить в Оболонском райсуде.

Ранее адвокаты экс-президента неоднократно заявляли о давлении обвинителей на суд, который рассматривает дело о госизмене. В частности, по словам защитника бывшего президента Виталия Сердюка , сторона обвинения давит на суд «с целью скорейшего вынесения решения».

Дело о госизмене Януковича, который проживает за пределами Украины, рассматривает Оболонский райсуд. Следующее заседание запланировано на 16 июля. Януковича обвиняют на Украине в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы государства и пособничестве в ведении агрессивной войны.