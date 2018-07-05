Ещё
Верховный суд Украины отказался менять суд в деле о госизмене Януковича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный суд Украины отказался менять суд в деле о госизмене Януковича 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: BFM.RU
КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд Украины отклонил ходатайство адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича, которые просили передать дело о госизмене их подзащитного в другой суд. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"В Верховном суде рассматривалось ходатайство стороны защиты Януковича по замене состава суда (Оболонский райсуд Киева — прим. ТАСС)… Суд не нашел нарушений и признал просьбу защиты безосновательной", — написала она в Facebook. Таким образом, добавила Сарган, адвокатам Януковича отказали в удовлетворении их ходатайства, а рассмотрение дела о госизмене и дальше будет проходить в Оболонском райсуде.
Ранее адвокаты экс-президента неоднократно заявляли о давлении обвинителей на суд, который рассматривает дело о госизмене. В частности, по словам защитника бывшего президента Виталия Сердюка, сторона обвинения давит на суд «с целью скорейшего вынесения решения».
Дело о госизмене Януковича, который проживает за пределами Украины, рассматривает Оболонский райсуд. Следующее заседание запланировано на 16 июля. Януковича обвиняют на Украине в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы государства и пособничестве в ведении агрессивной войны.
ТАСС: последние новости
Разводивший коноплю в московской квартире американец осужден на 11 лет Отстраненного главу минздрава Ульяновской области перевели из реанимации в общее отделение Прокурор просит продлить срок задержания главе первой пожарной группы "Зимней вишни"
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве40
Москва ушла под воду14
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение