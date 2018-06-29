Главу АО «Ульяновскфармации» заключили под домашний арест

По версии следствия, Кузнецова и министр здравоохранения области Рашид Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород на условиях, выгодных АО «Ульяновскфармация».

Кузнецова свою вину отрицает, однако готова сотрудничать со следствием. Ее адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Сама Кузнецова пожаловалась на ухудшение здоровья.