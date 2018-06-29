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Главу АО «Ульяновскфармации» заключили под домашний арест
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Главу АО «Ульяновскфармации» заключили под домашний арест 

Москва24 29 июня 2018
Фото: Москва24
Руководителя АО «Ульяновскфармация» Ольгу Кузнецову, обвиняемую в мошенничестве, отправили под домашний арест до 27 августа. Решение принял Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Кузнецова и министр здравоохранения области Рашид Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород на условиях, выгодных АО «Ульяновскфармация».
Также в преступную группу входили заместитель Кузнецовой Евгений Коган и председатель комитета по соцполитике заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов. Всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
Кузнецова свою вину отрицает, однако готова сотрудничать со следствием. Ее адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Сама Кузнецова пожаловалась на ухудшение здоровья.
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