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В Ереване суд освободил двух участников захвата здания ППС в 2016 году
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В Ереване суд освободил двух участников захвата здания ППС в 2016 году 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Суд в Ереване освободил в четверг еще двух членов вооруженной группы, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы в армянской столице, передает корреспондент РИА Новости.
"Освободить подсудимого Вардгеса Геворгяна под личное поручительство депутатов Национального собрания (парламента) Ваге Энфиаджяна и Геворга Петросяна, а подсудимого Ашота Петросяна — под залог", — заявил, оглашая решение, судья Артуш Габриелян.
Ранее на свободу вышли еще 10 фигурантов этого дела.
Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.
В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.
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