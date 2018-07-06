Адвокаты Цуркан смогут попасть к ней в «Лефортово» без разрешения следователя 

Новые адвокаты бывшего топ-менеджера ПАО «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, смогут навестить ее без разрешения следователя в СИЗО «Лефортово». Об этом Business FM сообщил один из ее новых защитников Иван Павлов, которого 3 июля не пустили вместе с коллегой в изолятор под предлогом отсутствия разрешения от следователя.
«Александр Ханов, заместитель начальника «Лефортово» по режиму, пообещал нам, что больше от нас разрешения требовать не будут, и 10 июля мы сможем навестить Карину Цуркан», — сказал адвокат. Он напомнил, что этому предшествовало обращение адвокатов с жалобами в Генпрокуратуру, ФСИН и администрацию СИЗО.
Павлов добавил, что 4 июля защитники не стали пытаться попасть на свидание к обвиняемой, так как им было необходимо уехать в Санкт-Петербург для участия в другом уголовном деле.
Член правления дочерней компании РАО «ЕЭС» — ПАО «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована 15 июня этого года. Следственное управление ФСБ предъявило ей обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) в пользу Румынии.
Свою вину Цуркан отрицает. Она утверждает, что с помощью уголовного дела ее убрали с занимаемой должности. 28 июня Мосгорсуд признал ее арест законным. В тот же день совет директоров компании прекратил ее полномочия как члена правления ПАО «Интер РАО».