Ещё
Адвокаты Цуркан смогут попасть к ней в «Лефортово» без разрешения следователя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокаты Цуркан смогут попасть к ней в «Лефортово» без разрешения следователя 

BFM.RU 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Новые адвокаты бывшего топ-менеджера ПАО «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, смогут навестить ее без разрешения следователя в СИЗО «Лефортово». Об этом Business FM сообщил один из ее новых защитников Иван Павлов, которого 3 июля не пустили вместе с коллегой в изолятор под предлогом отсутствия разрешения от следователя.
«Александр Ханов, заместитель начальника «Лефортово» по режиму, пообещал нам, что больше от нас разрешения требовать не будут, и 10 июля мы сможем навестить Карину Цуркан», — сказал адвокат. Он напомнил, что этому предшествовало обращение адвокатов с жалобами в Генпрокуратуру, ФСИН и администрацию СИЗО.
Павлов добавил, что 4 июля защитники не стали пытаться попасть на свидание к обвиняемой, так как им было необходимо уехать в Санкт-Петербург для участия в другом уголовном деле.
Член правления дочерней компании РАО «ЕЭС» — ПАО «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована 15 июня этого года. Следственное управление ФСБ предъявило ей обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) в пользу Румынии.
Свою вину Цуркан отрицает. Она утверждает, что с помощью уголовного дела ее убрали с занимаемой должности. 28 июня Мосгорсуд признал ее арест законным. В тот же день совет директоров компании прекратил ее полномочия как члена правления ПАО «Интер РАО».
BFM.RU: последние новости
Суд Бразилии постановил освбодить экс-президента Лулу да Силву В Кемерове задержан руководивший ликвидацией пожара в ТЦ «Зимняя вишны» МВД РФ: задержан подозреваемый в ограблении корреспондента BBC
Комментарии1  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу141
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение