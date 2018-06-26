Фигурант по делу о беспорядках на Болотной получил убежища в Литве

Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве . Он сообщил, что Департамент миграционной политики согласился с его доводами и дал статус беженца. Основанием стал запрос, в котором он указал, что был вынужден покинуть Россию из-за политического преследования, пишет «Интерфакс»

Бученков был объявлен в розыск в 2012 году. Он обвинялся в участии в массовых беспорядках и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Активиста арестовали в декабре 2015 года, а в марте этого года ему изменили меру пресечения на домашний арест. После этого Бученков перестал являться на заседания и покинул Россию. В связи с этим, обвиняемый был заочно арестован и объявлен в розыск.