В Португалии поймали очень опасного преступника

В Португалии задержан один из самых разыскиваемых преступников в Европе

Португалии задержан один из самых разыскиваемых преступников в Европе, который подозревается в организации преступной сети и налоговом мошенничестве на сумму €11 млн Об этом сообщается на сайте национальной полиции Испании.

Отмечается, что задержанный является гражданином Испании и имеет инициалы J. M. C. E.

В отношении него было выдано 19 ордеров на арест, он разыскивался по линии Европола.

Уточняется, что его задержание стало возможным после получения информации одного человека, имя которого не раскрывается.