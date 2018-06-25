Ещё
Белых этапировали в колонию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белых этапировали в колонию 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых 25 июня этапировали из СИЗО в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщает ТАСС.
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал агентству, что Белых предварительно осмотрел тюремный врач. После этого экс-губернатор получил необходимые лекарства.
В июне 2016 года в Москве Белых при получении 150 тысяч евро задержали сотрудники ФСБ. Белых стал фигурантом уголовного дела о трех взятках на общую сумму в 600 тысяч евро.
Свою вину Белых не признал. Он заявил, что деньги предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова. Прокуратура просила для экс-губернатора десять лет колонии строгого режима и сто миллионов рублей штрафа. В итоге он получил восемь лет строгого режима и был оправдан по одному эпизоду о взятке. Во время оглашения приговора он почувствовал себя плохо.
Проведенное в СИЗО время экс-губернатору пообещали зачесть при отбывании срока. Его также оштрафовали на 48,2 миллиона рублей.
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Батька обиделся на Москву78
Пока вы спали: Русских футболистов «оправдали» за допинг32
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса142
«Мы получим новый Чернобыль»80
Вильфанд рассказал о повторении «лета-2010»9
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
06:20
Погибшего Мамая посмертно сделают Героем ДНР
Украина В мире
10:54
Пока вы спали: Русских футболистов «оправдали» за допинг
Общество
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
04:00
Аномальная жара надвигается на Москву
Общество Новости Москвы
02:34
«Мы получим новый Чернобыль»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение