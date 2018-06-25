Белых этапировали в колонию 

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых 25 июня этапировали из СИЗО в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщает ТАСС.
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал агентству, что Белых предварительно осмотрел тюремный врач. После этого экс-губернатор получил необходимые лекарства.
В июне 2016 года в Москве Белых при получении 150 тысяч евро задержали сотрудники ФСБ. Белых стал фигурантом уголовного дела о трех взятках на общую сумму в 600 тысяч евро.
Свою вину Белых не признал. Он заявил, что деньги предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова. Прокуратура просила для экс-губернатора десять лет колонии строгого режима и сто миллионов рублей штрафа. В итоге он получил восемь лет строгого режима и был оправдан по одному эпизоду о взятке. Во время оглашения приговора он почувствовал себя плохо.
Проведенное в СИЗО время экс-губернатору пообещали зачесть при отбывании срока. Его также оштрафовали на 48,2 миллиона рублей.