Кто стоял за большинством воровских войн в России

Дон Хасан

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. Появившись в начале XX века, они очень скоро встали во главе организованной преступности СССР, а затем России . В предыдущей статье мы рассказывали о законнике Евсее Агроне по кличке Ленинградский. Он стал кошмаром «русского» района Нью-Йорка — Брайтон-Бич, покровительство сицилийской «Коза ностра» позволило банде Агрона устроить за океаном настоящий беспредел. Между тем на титул самого воинственного законника смело может претендовать Аслан Усоян (Дед Хасан) — хитрый, жестокий и расчетливый, он стоял за большинством воровских войн, которые прокатились по России и ее окрестностям на рубеже веков. В них сгинули сотни человек, а сам Хасан, дожив до преклонных лет, казалось, одержал полную победу над врагами. Но такие люди редко умирают своей смертью, пули киллера в конце концов настигли и его…

Молодой да ранний

Аслан Усоян родился 28 февраля 1937 года в Тбилиси в семье езидов — народности курдской этнической группы. Мальчишкой пережив войну, с планами на будущее Аслан определился уже к 16 годам, когда стал вором-карманником. Как водится, до первой ходки продержался недолго; правда, угодил на зону не за воровство: в конце 1955 года, пытаясь удрать от милиционера, он «применил насилие в отношении сотрудника при исполнении».

За это 18-летний Усоян получил свои первые полтора года лишения свободы. Оказавшись в Воркутлаге, Аслан вел себя правильно и «по понятиям», за что и удостоился чести — «малявы» (послания) на волю с предложением короновать перспективного юнца. Мнение влиятельных сидельцев было услышано, и в 1957 году Усоян получил титул законника от трех тбилисских воров. Тогда же в преступных кругах за ним закрепилась кличка Хасан.

Поначалу соблюдение воровских правил для него было приоритетным, но затем он понял, что в кодексе много излишне принципиальных пунктов, которые не несли особого смысла, а жизнь законнику усложняли. Например, запрет на освобождение по УДО. Его Хасан нарушил уже при отбывании следующего срока, на который был осужден в 1959 году за разбой. К такому повороту судьбы вора привел новый вид деятельности: раскулачивание цеховиков (подпольных предпринимателей).

Их молодой законник тряс спокойно, понимая, что в милицию они не побегут. Налеты Хасана и его подельников на дома зажиточных грузин продолжались до тех пор, пока в селе Дранда они не нарвались на милицейскую засаду. Один из приятелей Хасана был смертельно ранен, самому ему сначала удалось сбежать, но вскоре его задержали.

На этот раз суд приговорил Усояна к пяти годам лишения свободы. Но весь срок Хасан не отсидел и, вопреки запрету воровского кодекса, вышел на волю по УДО в 1963 году. После этого у него начались неприятности: сразу пять влиятельных тбилисских воров отказались признавать его вором. Период обострения отношений с «коллегами» продлился вплоть до 1966 года, когда Хасан получил третий срок — три года лишения свободы за спекуляцию.

По некоторым данным, во время этой отсидки случилось беспрецедентное событие: Хасан якобы был коронован повторно. Впрочем, сразу после этого в криминальном мире начали ходить слухи о том, что законник заплатил за подтверждение воровского статуса кругленькую сумму. Как будто назло злопыхателям, Хасан опять вышел по УДО в 1968 году, что породило новую волну недовольства и разговоров о том, что преждевременная свобода стоила вору немалых денег.

Оказавшись на воле, Хасан тут же принялся за старое: подтянувшаяся к шефу бригада начала с удвоенной силой подминать под себя цеховиков и вскоре значительно расширила свое влияние, распространив его не только на города Грузии , но и на соседние регионы. Банда Хасана брала от жизни все — помимо рэкета цеховиков, они грабили зажиточных граждан, перепродавали дефицитные товары втридорога и занимались всякими аферами. На мошенничестве Хасан и погорел в очередной раз: он лично курировал операцию, в ходе которой его подручные сбыли узбекам поддельные золотые монеты. Учитывая все предыдущие сроки, Верховный суд РСФСР в 1984 году вынес Усояну суровый приговор: 15 лет лишения свободы.

Хитрый арестант

Красноярского края и В течение этого срока Хасан успел побывать в исправительных учреждениях Тобольска Омска , откуда был спешно переведен в связи с разборками с местными зеками. Следующим пунктом назначения для Хасана стала печально известная среди элиты воровского мира исправительно-трудовая колония «Белый лебедь», где законников «ломали» и заставляли отречься от титулов.

Именно там сгинул образец следования воровским традициям Владимир Бабушкин (Вася Бриллиант): он категорически отказался выполнять требования тюремщиков, за что, по слухам, был убит. Но Хасан был сделан из другого теста. Пользуясь тем, что часть воров признавала договор с сотрудниками правоохранительных органов приемлемым поступком, Усоян сразу отрекся от звания законника, что спасло ему жизнь и здоровье.

Однако на этом он не остановился и, пользуясь своим авторитетом среди преступников всех мастей, пошел дальше в сотрудничестве с администрацией: держал в колониях порядок, за что имел различные преференции. Впрочем, долго задерживаться в неволе Хасан не планировал: рвался на свободу, опасаясь за свою жизнь. Несколько славянских воров, узнав о его отношениях с тюремщиками, тут же объявили Хасана и еще четверых воров «суками» (предателями), о чем гласила разосланная в январе 1989 года по колониям «малява» (орфорграфия и пунктуация сохранены, заменены только нецензурные слова):

«Здоровенько, бродяжия 2-ойки (колонии №2 — прим. «Ленты.ру»)! Пишут Вам воры тобольской тюрьмы: Рихард Гитлер, Миша Псих, Валера "Седой". Ставим всех Вас в курс дела "Валерка Седой" в настоящее время Вор, мы подошли к нему (короновали в воры в законе — прим. «Ленты.ру»), а так же дали добро [на это] "Юрка Мексиканец" и "Витька Кукла" Ниже перечисленные ***** [девушки с низкой социальной ответственностью], которые клянут себя Ворами ими никогда не были и не будут, а именно Хасан, Гога, Шуруп, Тимур, Чезо, Тенгиз. За все их ******** [похождения девушки с низкой социальной ответственностью] и мусорское их ждет нож. Никто из порядочных арестантов не должен их при встрече упустить, а должны зарезать…»

Вор в законе Виктор Сидоренко (Кукла) и после, на состоявшейся в 1992 году сходке в СИЗО Екатеринбурга , продолжал настаивать на устранении Хасана с криминальной арены, апеллируя к тому, что его действия влекут за собой множество кровавых разборок. И не только Кукла был против Усояна: в разное время развенчать Хасана пытались весомые в воровском мире законники Борис Петрушин (Барыга) и Илья Симония (Махо). Однако все их усилия были тщетны: Хасан последовательно продолжал действовать в своих интересах.

Законника всякий раз спасали везение, связи и большие деньги: в начале 90-х он сидел в колонии в Свердловской области , откуда вышел привычным ему способом — по УДО. На дворе уже было смутное время, которое открывало перед ворами большие перспективы. Отсидка в Свердловской области подарила Хасану не только достаточное количество нужных связей, но и возможность укорениться на Урале. Ставленником авторитета стал его племянник — коронованный дядей Темури Мирзоев (Тимур Свердловский). Тимур быстро обзавелся сторонником из среды местных авторитетов — предпринимателем Игорем Тарлановым.

Воровская карьера

Союз Мирзоева и Тарланова продлился недолго: на вечеринке, которую в марте 1992 года закатил для своих освободившийся Хасан, Тарланов умудрился поссориться с виновником торжества. После этого на коммерсанта градом посыпались неприятности, самой ужасной из которых было исчезновение его сына Павла. Кончилось все тем, что в мае 1992 года Тарланова застрелили прямо в его квартире: снайпер, расположившись на крыше соседнего здания, стрелял через оконное стекло. Тогда это преступление было списано на происки врагов предпринимателя — лидеров могущественной ОПГ «Уралмаш». Но сведущие в преступных раскладах люди не исключали, что за смертью Тарланова стоял Хасан.

После выхода на волю до середины 90-х Усоян обитал в Свердловске , а затем с подачи вора в законе Константина Яковлева (Костя Могила) перебрался в Санкт-Петербург

В этот период Хасан как будто отошел от дел, пытаясь закрепиться на позиции судьи в разборках между ворами и организатора воровских сходок для решения спорных вопросов. На этом поприще он добился определенных успехов, но его стараниям мешали сотрудники правоохранительных органов, которые имели в воровских кругах своих осведомителей.

Так, на сходке, которая под предводительством Хасана прошла в Сочи 26 мая 1995 года, вместе с «председателем» задержали еще 13 влиятельных воров в законе. Однако все они за неимением прямых доказательств к преступной деятельности вскоре были отпущены. В том же 1995 году случилось знаменательное для Хасана событие: он стал держателем воровского общака, чему способствовало отбытие в США предыдущего управителя воровских денег Вячеслава Иванькова (Япончик).

Несмотря на то что земляки для Хасана были в приоритете перед славянскими представителями преступного мира, он откровенно недолюбливал молодых кавказских воров, которые в середине 90-х наводнили Москву . Титул законника им нужен был исключительно в целях собственного обогащения, никакого кодекса соблюдать они не планировали. Хасан называл их «чесоткой» и всячески противился их деятельности.

К слову, о безжалостности Усояна ходили легенды. В подчинении он имел группу опытных киллеров, которые в любой момент были готовы оправиться на любое задание. Например, Хасану приписывают взаимодействие со знаменитой бандой ликвидаторов под предводительством уроженца Ростова-на-Дону Дмитрия Леснякова (Лес). Но особенно рьяным считался киллер-одиночка Владимир Волков по кличке Волчара.

Еще одно прозвище — Шлепнога — он получил за то, что немного тянул ногу при ходьбе. Волчара прибился к Хасану во время его последней отсидки, и вскоре после известия о грядущем УДО покровителя сбежал из тюрьмы в Татарстане . Именно Волчаре приписывают расправы над многими жертвами из числа врагов Хасана — в частности, над законником Рудольфом Огановым (Рудик Бакинский), который вместе со своим братом Владимиром (Вячикос Шестипалый) вступил в конфликт с Усояном в 1995 году.

Воровские войны

Формальным поводом для обострения отношений в воровском мире послужило заявление родственников-законников — мол, Хасан умыкнул из воровского общака 850 тысяч долларов, которые Огановы переправили из Узбекистана в Москву. Попутно братья публично заявили, что подозревают Усояна в причастности к коронации людей, которые не имели ни одной ходки, что шло вразрез с воровским кодексом. На деле же Огановы хотели вытеснить Усояна с криминального олимпа юга России — из Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Хасан сдаваться был не намерен. Разгорелась кровопролитная война.

Главы противоборствующих сторон только и успевали отдавать команды своим головорезам. Первым противника застал врасплох Хасан: был убит коренной житель Пятигорска , вор в законе Арам Юзбашев — он всецело поддерживал братьев Огановых. Киллер (им, скорее всего, был Волчара) расстрелял Юзбашева во время его приезда в Москву 21 сентября 1995 года, подгадав момент, когда тот обедал в кафе на 37 километре МКАД.

Не успели Огановы прийти в себя, как один за другим полегли еще несколько их бойцов. А в 1996 году настал черед самих братьев: в Пятигорске Волчара расстрелял машину, в которой ехали оба, но Огановы чудом выжили. Разъяренный Рудольф Оганов сразу же объявил награду в 30 тысяч долларов за четкую фотографию киллера, братья призвали к активным действиям своих ликвидаторов.

Теперь потери несли сторонники Хасана. К слову, сам он в мае 1996 года успел побывать в знаменитом питерском СИЗО «Кресты», куда его доставили по подозрению в убийстве одного из сторонников Огановых. При обыске квартиры, которую снимал Усоян, оперативники обнаружили огромное количество ювелирных изделий (почти два килограмма) и 380 тысяч долларов — часть воровского общака. Впрочем, долго в «Крестах» Хасан не пробыл и спустя месяц вышел под залог.

Примечательно, что боевикам Хасана приписывают состоявшуюся в начале 1996 года расправу над главой воровских палачей законником Мирианом Мамедовым (Мирон). Мирон умудрился нажить врага в лице не только Хасана, но и другого влиятельного вора — Захария Калашова (Шакро Молодой). Видимо, особое воровское положение — бойцы Мирона собственноручно казнили провинившихся законников — начисто лишило его инстинкта самосохранения, за что он и поплатился: его расстреляли в собственной машине, когда он остановился на светофоре.

Печальные вести посыпались на Хасана с 1997 года. Сначала он узнал о страшной смерти, которая постигла его сторонника — криминального авторитета Ваника Каракозяна. Он был похищен людьми в милицейской форме (ходили слухи, что в операции принимал участие купленный Огановыми действующий страж порядка) и вывезен в подмосковный поселок Тучково . Там жертву зверски замучали и закатали в бетонную стену. В процессе пыток Ваник признался, что был организатором покушения на братьев Огановых.

В этом же году Рудольфу Оганову удалось подложить Хасану, как ему самому казалось, весомую свинью — собрать воровскую сходку и общим решением раскороновать оппонента. Впрочем, на положении Хасана такой поворот никак не отразился, он даже продолжал собственноручно короновать новых воров. Гораздо больше Усояна расстроила смерть его ближайшего сторонника — жителя Пятигорска, законника Эдика Москвы, которого противники расстреляли на одной из улиц его родного города.

Эдик был представителем Хасана в Кавказских Минеральных Водах, и его место требовалось как можно быстрее перекрыть. Тогда Усоян спешно короновал и поставил на место Эдика некоего Александра Хаширова (Хашир). Правда, в роли наместника он не продержался и года: в конце октября 1997 года он вместе с еще двумя сторонниками Усояна был убит на сходке в ессентукском ресторане «Бристоль».

Кровавый финал

Год спустя покушение пережил и сам Хасан: в июне 1998 года киллеры подстерегли его в Сочи. Ворвавшись в ресторан, где в это время обедал Хасан, наемники открыли по присутствующим беспорядочную стрельбу. Согласно откровениям выживших очевидцев, жизнь Хасану спасла его реакция: за считанные секунды до первых выстрелов он успел рухнуть под стол.

По итогам криминального сражения между Усояном и Огановыми российские кладбища пополнились 156 могилами — таковы были потери с обеих сторон (только на территории КавМинВод было ликвидировано 37 законников). К сожалению, не обошлось и без случайных жертв: при расстреле очередного сторонника Огановых Гагика Шатваряна в подъезде одной из московских многоэтажек погибли случайные свидетели — пенсионеры, которым не посчастливилось именно в этот момент выходить из лифта.

По бытующей версии, конец противостоянию положил сам Хасан; что примечательно — после просьбы от сотрудников правоохранительных органов. Детали этой беседы любопытны: просто так скрутить авторитета и привезти его на допрос стражи порядка не могли, поэтому «поймали» Усояна в начале 1998 года в аэропорту Шереметьево с наркотиками в кармане. Узнав подробности задержания, уголовный мир содрогнулся в хохоте: при 61-летнем Хасане (в то время за почтенный возраст его уже называли Дедом Хасаном) был даже не популярный в воровской среде героин, а таблетки экстази.

Шутка про то, что «дедушка собрался на дискотеку», быстро обошла тюремные околотки. Впрочем, более сведущие в этом вопросе и знающие Хасана представители криминального мира предположили, что наркотики ему подкинули оперативники, чтобы создать повод для разговора в казенном месте. Эту версию подтверждало и то, что впоследствии Дед Хасан не понес за запрещенные вещества никакого наказания.

В ходе беседы Хасан, судя по всему, пообещал закончить кровавый передел с сотнями трупов — и слово свое сдержал. Правда, финальным аккордом он все-таки решил устранить Рудольфа Оганова: Усоян понимал, что именно он является главным в братском криминальном дуэте, и без него младший Владимир не сможет ничего поделать. Очередная попытка ликвидировать Рудольфа была предпринята осенью 1998 года: неподалеку от Наро-Фоминска автомобиль авторитета обстреляли из гранатомета. Но Оганов снова выжил.

Рудольф все же был убит: за его смерть Хасан отдал своим шестерым киллерам 50 тысяч долларов. Те постарались на славу: 11 февраля 1999 года в кафе «Мир» на 51 километре МКАД Оганова-старшего, прибывшего с деловым визитом в столицу, буквально изрешетили, выпустив в его тело 40 пуль. Оганов-младший умер от передозировки в 2002 году. Как и ожидал Дед Хасан, дальше угроз отомстить за брата он не пошел. Так кончилась война с кланом Огановых. Все спорные территории остались за Хасаном.

К этому времени он успешно интегрировал своих людей практически во все российские города и страны ближнего зарубежья. Все ставленники как один были ворами в законе: нехватки в них Хасан не испытывал и при случае короновал новичков, которые потом представляли его интересы. Правда, такая политика очень не нравилась противникам Деда Хасана в уголовном мире.

Кончилось все тем, что в 2011 году группа авторитетных воров, в том числе Тариэл Ониани (Таро), Александр Бор (Тимоха) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский) разослали по колониям «маляву», где под страхом смерти требовали «уважаемых людей» противиться попыткам Хасана организовать коронацию кого бы то ни было. Впрочем, это ни к чему не привело: Усоян имел в воровском мире влиятельных сторонников, которые поддерживали любые его действия.

Тем не менее именно война с кланом Таро в итоге погубила Деда Хасана. А ведь было время, когда два видных законника мирно взаимодействовали, а в 2003 году даже открыли ряд совместных фирм для отмывания воровских доходов. Начались межклановые разборки в середине нулевых — и опять на юге России. То, что очередной войны ему не избежать, Хасану стало ясно в 2007 году, когда Международный Олимпийский комитет провозгласил столицей зимних Игр 2014 года Сочи. Поскольку единовластие в этом городе принадлежало Хасану, Таро счел такое положение дел несправедливым и решил вмешаться в криминальный раздел большого куша — бюджетных дотаций на подготовку города к Олимпиаде.

Битва за бюджет

Конфликт между противниками в стадии «худого мира» дотянул до 2008 года. На протяжении этого времени Хасан и Таро устраивали сходки, пытаясь перетянуть на свою сторону как можно больше соратников. Хасану везло: за него встали законник Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и знаменитый Япончик, который по могуществу в криминальном мире значительно превосходил Усояна. 2 мая 2008 года Хасан организовал глобальную сходку в Сочи, где прошло обсуждение способов контроля денежных средств, выделенных на Олимпиаду. Таро на встречу, конечно, позвать «забыли». С этого момента градус воровского противостояния стал стремительно расти.

Сходку своих сторонников созвал и Таро — она состоялась 10 апреля 2008 года в столичном ресторане на улице Косыгина. Общим решением воры постановили приостановить титулы Лаши Руставского и Юрия Пичугина (Пичуги). Прознав про это, Дед Хасан организовал 13 апреля собственный сход, на котором были приняты контрмеры: приостановка титулов Таро и его сподвижников Тимохи, Мераба Джангвеладзе (Мехаб Сухумский) и Дмитрия Галеева (Галей). Естественно, с результатами обеих сходок противоборствующие стороны не согласились. Более того, сторонники Таро стали угрожать лишением короны самому Япончику.

Ониани перешел к более решительным действиям и объявил на 7 июля 2008 года сходку на борту теплохода, на которую были приглашены Хасан и Япончик. Воры-союзники, уловив недружелюбную интонацию, идти на собственное линчевание и не думали, зато вместо них на борт заполненного законниками плавсредства на Пироговском водохранилище высадились оперативники.

Стражи порядка явили себя преступному миру весьма эффектно: спустились по канатам с зависшего над теплоходом вертолета. Некоторые воры в законе попытались спастись вплавь, но все до одного были в итоге задержаны. Улов правоохранительных органов в этот день впечатлял: им удалось взять 50 человек, 39 из которых оказались ворами в законе. Попал в руки спецназа и Таро, но долго не просидел и был отпущен за неимением улик и отсутствием состава преступления.

После этого происшествия всем посвященным стало ясно — войны не миновать. Открытое противостояние началось с потерь стороны Таро: Георгий Церцвадзе (Гела), который управлял частью бизнеса Ониани, был тяжело ранен 17 ноября 2008 года у подъезда своего дома в московском районе Матвеевское. Гела, получивший огнестрельные ранения в живот, бедро и грудную клетку, выжил, но на всю жизнь остался прикованным к инвалидному креслу.

За поломанную жизнь сподвижника клан Таро отомстил сполна: 6 февраля следующего года от пуль киллера у подъезда дома на Инициативной улице в столице погиб сторонник Хасана, сочинский авторитет Алик Миналян. Незадолго до гибели он лишился воровского титула за чрезмерный расход воровского общака. Следом за ним 22 мая к праотцам отправился уральский авторитет Андрей Голубев (Скиф), который, помимо прочего, помогал Хасану взаимодействовать с ОПГ «Уралмаш».

Не успели стихнуть страсти, как за решетку за вымогательство угодил сам Таро, а его бойцы сразу же заподозрили Хасана в причастности к аресту своего лидера. А 2 октября 2009 года Усоян понес самую большую потерю среди сподвижников — умер Япончик. Перед этим 28 июля в Москве на выходе из ресторана «Тайский слон» во время покушения он получил огнестрельное ранение брюшной полости. И, казалось бы, все закончилось благополучно: после ряда операций Япончик пошел на поправку, но неожиданно грянуло осложнение — перитонит, от которого и скончался знаменитый вор в законе.

С одной стороны, смерть Япончика значительно пошатнула позиции Хасана, но он не был бы самим собой, если бы не воспользовался ситуацией. После похорон Япончика Усоян собрал очередную сходку, на которой возложил ответственность за гибель Иванькова на Таро. Законник был настолько убедителен, что сумел перетащить на свою сторону даже тех, кто ранее придерживался нейтралитета или поддерживал позиции Таро. Верные сторонники последнего начали было доказывать, что Хасан сам мог заказать друга, но такая версия массовой поддержки не нашла. Могущество Усояна достигло апогея.

Впрочем, его триумф омрачило покушение на него, которое произошло 16 сентября 2010 года на Тверской улице, где жил сын Хасана. До этого события противоборствующие стороны понесли еще несколько потерь: Таро лишился двух приспешников — Владимира Джаншия (Ладо) и Малхаза Кития (Махония), а Усоян похоронил Лаврентия Чолакидиса (Лева Грек). Скончавшийся в греческих Солониках Чолакидис, согласно медицинскому заключению, умер из-за оторвавшегося тромба, но воровской мир в эту версию не верил, настаивая на умелой маскировке насильственной смерти.

Выстрелы в Хасана прогремели, едва он покинул салон автомобиля. Несколько пуль достигли цели, угодив Усояну в живот. Жизнь законнику и его раненному телохранителю спасли врачи Боткинской больницы. Тем временем стражи порядка выяснили, что огонь по криминальному авторитету велся из дома напротив: вооруженные автоматами ликвидаторы проникли в квартиру, принадлежащую некому столичному художнику, когда хозяев не было дома. В надежде задержать наемников и заказчиков по горячим следам оперативники даже запустили в СМИ «утку» — мол, и Хасан, и его охранник от полученных ранений скончались. Однако следственные действия ни к чему в итоге не привели, и вскоре Усоян «воскрес».

Закат криминального короля

С той поры Хасан начал активно терять позиции. Значительно усилив свою охрану, он отбыл восстанавливать здоровье в Абхазию , где проживало множество его сторонников: криминальный патриарх спонсировал абхазскую сторону в ходе грузино-абхазского конфликта в 90-х. По возвращении Дед Хасан поселился в подмосковном особняке, а все полномочия передал верному Лаше Руставскому.

Ослабление хватки Хасана не осталось незамеченным его врагами, которые снова приступили к отстрелу сторонников Усояна. После убийства своего главного связующего звена с органами власти Ильгара Джабраилова (Данабаш) и ставленника Хасана в Краснодаре Марали Мусояна (Омар), Усоян принял решение окончательно уйти в тень и передать дела своим племянникам. Однако даже такой шаг не спас его от гибели.

То, что ресторан «Старый фаэтон» на Поварской улице в Москве считается негласной резиденцией Деда Хасана, ни для кого не было секретом. Там Усоян в образе этакого московского «дона Корлеоне» проводил большинство деловых встреч, встречался с представителями органов правопорядка и различными просителями. Днем 16 января 2013 года 75-летний вор в законе, как обычно, прибыл туда в окружении двух телохранителей. Хасан не догадывался, что его уже поджидает киллер, расположившийся в здании напротив ресторана.

Убийца знал не только время прибытия авторитета, но и то, что Хасан обычно входил в ресторан со стороны усадьбы князя Долгорукова. Выстрелы грянули, когда один из охранников вошел внутрь и придерживал для шефа дверь, а другой находился сзади. Заслышав стрельбу, находящийся в помещении телохранитель втащил Хасана внутрь и захлопнул дверь, но было поздно: в Деда угодило две пули — одна в шею, вторая, когда он падал, чуть ниже, в спину. Обе прошли насквозь и вышли через рот.

А киллер тем временем продолжал палить по закрытой двери. Огонь он вел из бесшумного автомата «Вал», принятого на вооружение спецназом и способного пробивать противоосколочные бронежилеты. Выпущенные из «Вала» пули легко прошили деревянные двери ресторана, одна из официанток была ранена в ногу.

Расстреляв все патроны, ликвидатор скрылся. Прибывшие на место врачи доставили Хасана в Боткинскую больницу. Но в этот раз медики лишь развели руками: пуля, угодившая в шею, пробила сонную артерию, ранение оказалось смертельным. Не успело тело Деда Хасана остыть, как в его клане была объявлена срочная сходка, на которой избрали нового предводителя —им стал племянник Хасана Дмитрий Чантурия (Мирон). После этого окружение убитого начало готовиться к похоронам. Так вышло, что планы по погребению Хасана в родном Тбилиси рядом с могилой его матери сорвались: ходили слухи, что это были козни властей. Гроб с телом законника уже прибыл в Грузию, но затем вернулся обратно в Москву.

Последнее пристанище криминальный патриарх нашел на Хованском кладбище. Небольшой обелиск, поставленный сразу после похорон, вскоре сменил целый мемориальный комплекс, состоящий из двух плит и гранитной фигуры Хасана во весь рост. Не обошлось и без традиционных на захоронениях авторитетов пафосных надписей, а точнее — стихотворения неизвестного поэта, которое оканчивается таким четверостишием:

«И молча всматриваясь в дали

Тревогой справедливых глаз,

Стоишь, чтоб чаще вспоминали,