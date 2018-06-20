Ещё
В Москве эвакуирован ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный сообщил о бомбе в ТЦ «Метро» на севере Москвы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве эвакуирован торговый центр "Метро", который расположен на Складочной улице. Как рассказал агентству ТАСС собственный источник в экстренных службах столицы, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в ТЦ. После чего из здания вывели более 700 человек, и сейчас там работают кинологи.
Напомним, не так давно по всей России прокатилась целая волна ложных звонков с заявлениями о готовящихся терактах. В начале июня телефонный хулиган сразу "заминировал" здания Верховного суда, Высшего арбитражного суда, Генеральной прокуратуры, и трех домов, где располагается Следственный комитет.
А в середине апреля неизвестный сообщил, что заминирована высотка Министерства иностранных дел. Однако никаких бомб так и не нашли.
Вести.Ru: последние новости
В правлении "Интер РАО" обнаружили румынскую шпионку У Вышинского возьмут биологические образцы Просмотрев видео с избиением школьницы во Владивостоке, в СК возбудили дело
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб российский ведущий55
Россиян лишат крупной сети магазинов49
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Крым ждет новая важная стройка
Видео
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
00:45
Захарова опубликовала видео песни жителей Степной Шенталы
Политика
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:04
Чем поливают деревья в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение