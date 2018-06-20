Ещё
Суд ограничил срок ознакомления с материалами по делу о катастрофе Falcon
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд ограничил срок ознакомления с материалами по делу о катастрофе Falcon 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил до 22 июня срок ознакомления с материалами дела троих фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и ограничил нас в ознакомлении с материалами дела до 22 июня, хотя прокурор ходатайствовал об ограничении до 13 августа и следователь не возражал. Но несмотря на нашу позицию, позицию прокурора, суд принял такое решение", — сообщил РИА Новости адвокат диспетчера Александра Круглова Денис Славутский.
По его словам, обвинение в отношении фигурантов не изменилось.
Славутский добавил, что защитники обжалуют это решение суда.
Как сообщалось, Солнцевский суд Москвы 2 марта 2017 года выделил в отдельное производство дело в отношении руководителя полетов Внуково Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой.
Тот же суд 7 июля 2017 года приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.
По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел в состоянии алкогольного опьянения Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение.
Последние новости
Британским СМИ теперь стыдно за свои статьи о России. Мнение США намерены "посадить" Россию за нарушение американских законов Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар, если бы не это
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб российский ведущий55
Россиян лишат крупной сети магазинов49
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами120
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе993
Крым ждет новая важная стройка113
Видео
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
00:45
Захарова опубликовала видео песни жителей Степной Шенталы
Политика
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:04
Чем поливают деревья в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение