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В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже
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В Москве арестована подозреваемая в шпионаже 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лефортовский суд Москвы арестовал Карину Валерьевну Цуркан по подозрению в шпионаже, заявили ТАСС в пресс-службе суда. Уголовное дело имеет гриф «секретно», уточнила представитель суда. По ее словам, защита женщины обжаловала арест, но дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы.
Фамилия, имя и отчество арестованной полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством топ-менеджера государственной компании «Интер РАО». Согласно сайту компании, Карина Цуркан является членом правления и руководителем блока трейдинга.
«Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан сейчас находится в отпуске», — отметил представитель компании. От дальнейших комментариев он отказался.
Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах на вопрос, является ли арестованная топ-менеджером «Интер РАО» ответил: «Таких совпадений (в фамилии и имени — "Ведомости") не бывает». Цуркан является подданной иностранного государства, сообщил ТАСС представитель суда, но какой именно страны не уточнила. На сайте «Интер РАО» утверждается, что у Цуркан есть российское гражданство.
Карина Цуркан работает в «Интер РАО» с 2010 г. Сначала она руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» компании, в 2011 г. возглавляла географический дивизион «Европа». В 2012 г. стала членом правления «Интер РАО» и руководителем блока трейдинга. Она является акционером компании, ей принадлежит 0,0354% акций.
«Интер РАО» была создана в 1997 г. как «дочка» «РАО ЕЭС России», отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Крупнейшим акционером компании является «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,6% акций. Еще 18,6% акций владеет другая государственная компания — ФСК. Председателем совета директоров «Интер РАО» является Игорь Сечин.
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