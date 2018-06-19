Кубинец экстрадирован из России в Армению за мошенничество

"Из РФ в Республику Армению экстрадирован 38-летний гражданин Республики Куба Ортега Бенкомо. С 2017 года он разыскивался правоохранительными органами Республики Армения для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей… «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Бенкомо обвиняется в том, что в составе группы с 2014 по 2015 годы похищал денежные средства под предлогом оформления документов для выезда в США в Ереване