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Кубинец экстрадирован из России в Армению за мошенничество
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Кубинец экстрадирован из России в Армению за мошенничество 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия выдала Армении гражданина Кубы, обвиняемого в мошенничестве под предлогом оформления документов для выезда в США, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
"Из РФ в Республику Армению экстрадирован 38-летний гражданин Республики Куба Ортега Бенкомо. С 2017 года он разыскивался правоохранительными органами Республики Армения для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей… «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, Бенкомо обвиняется в том, что в составе группы с 2014 по 2015 годы похищал денежные средства под предлогом оформления документов для выезда в США в Ереване.
В мае 2017 года Бенкомо был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Юго-Восточного административного округа, добавляется в сообщении.
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