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Спецоперация в Ереване: что было в машине экс-главы контрольной службы Саргсяна
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Спецоперация в Ереване: что было в машине экс-главы контрольной службы Саргсяна 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 19 июн — Sputnik. В понедельник, 18 июня в автомобиле, обслуживающем бывшего руководителя контрольной службы президента Армении, был проведен обыск и изъято стрелковое оружие.
Об этом Sputnik Армения сообщает со ссылкой на информацию на странице в Facebook начальникп отдела связи, анализа и СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью полиции Армении задержали пятерых людей — Симона Б., Нарека Б., Паруйра Д., Липарита А. и Седрака А.
Полицейские на перекрестке улиц Орбели и Киевян в Ереване провели обыск в двух автомобилях Toyota, на которых разъезжали указанные лица. Обнаружены пистолет с 8 патронами, из второй Toyota изъяли автомат с 25 патронами в магазине.
Один из автомобилей обслуживает бывшего главу контрольной службы президента Армении Ованнеса Овсепяна.
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