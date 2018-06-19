Спецоперация в Ереване: что было в машине экс-главы контрольной службы Саргсяна

БАКУ , 19 июн — Sputnik . В понедельник, 18 июня в автомобиле, обслуживающем бывшего руководителя контрольной службы президента Армении , был проведен обыск и изъято стрелковое оружие.

Об этом Sputnik Армения сообщает со ссылкой на информацию на странице в Facebook начальникп отдела связи, анализа и СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью полиции Армении задержали пятерых людей — Симона Б., Нарека Б., Паруйра Д., Липарита А. и Седрака А.

Полицейские на перекрестке улиц Орбели и Киевян в Ереване провели обыск в двух автомобилях Toyota, на которых разъезжали указанные лица. Обнаружены пистолет с 8 патронами, из второй Toyota изъяли автомат с 25 патронами в магазине.

Один из автомобилей обслуживает бывшего главу контрольной службы президента Армении Ованнеса Овсепяна.