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В США открыли стрельбу на выставке
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В США произошла стрельба на выставке 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на выставке Art All Night в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси, сообщает газета Trentonian со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 3.00 по местному времени (10.00 мск) в воскресенье во время 24-часовой ежегодной выставки. Полиция подтвердила, что один человек погиб, однако точное количество раненных пока не установлено.
"Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной", — рассказал лейтенант Даррен Заппли (Darren Zappley).
Причины инцидента пока не ясны, есть несколько подозреваемых, которые могли открыть стрельбу на мероприятии. Сообщается, что полицейский, который находился в тот момент не при исполнении, начал стрелять в ответ.
Также сейчас выясняется, чей выстрел, полицейского или подозреваемых, привел к гибели человека.
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