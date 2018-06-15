Как «законники» контролировали порядок в олимпийской Москве

Как воры в законе контролировали порядок во время Олимпиады-80 в Москве

Олимпиада 1980 года осталась главным спортивным событием за все время существования СССР. Кроме того, в годы холодной войны оно имело ярко выраженную политическую окраску. Советский Союз при любом раскладе не должен был упасть в грязь лицом. Ради этого руководство страны готово было пойти на все, поэтому для обеспечения общественной безопасности в столице были привлечены не только спецслужбы, милиция и дружинники, но даже короли преступного мира — воры в законе.

Государство и криминал

В конце 1970-х годов в структуре Комитета госбезопасности начали создаваться специальные отделы, в задачу которых входило установление неформальных контактов с главарями преступного мира. Оценив их влияние и авторитет, спецслужбы взяли их в серьезную разработку.

"Законников" разделили на «старых воров» и «ссученных», то есть тех, кто в Великую Отечественную пошел на фронт, таким образом начав сотрудничать с властью. Последнее ворам в законе по старым понятиям было строго запрещено. С приближением Олимпиады-80 тема сотрудничества государства с "законниками" вновь стала обретать актуальность.

К главному спортивному событию советские спецслужбы готовились на протяжении нескольких лет. Предварительно из Москвы были высланы все неблагонадежные и антисоциальные элементы, которые могли стать источником проблем и испортить иностранным гостям впечатление от столицы.

Но что делать с контингентом посерьезнее? С ворами, уличными грабителями и всякого рода мошенниками, которые наверняка не упустят случая поживиться, обманывая иностранцев. Руководство КГБ и МВД принимает решение: пойти на сделку с королями преступного мира.

Июльское утро на Огарева, 6

Утро 10 июля 1980 года, до Олимпиады остается девять дней. В ранние часы московская милиция начинает масштабную облаву на воров в законе. Одних авторитетов арестовывают прямо на улице, других буквально вытаскивают из кроватей. "Законники" в полной уверенности, что правоохранители «шьют» новое дело, а дальше суд и очередной срок.

Всего в тот день в руках милиции оказались 27 воров в законе. Кто-то из них отправился в изолятор временного содержания, самых же влиятельных доставили в здание Министерства внутренних дел на улице Огарева в центре Москвы (ныне Газетный переулок).

Авторитеты не понимали, что происходит. Каково же было их удивление, когда перед ними появились сам глава МВД СССР — всесильный Николай Щелоков — и его первый заместитель, а по совместительству зять Генсека Леонида Брежнева Юрий Чурбанов . Органично дополняли столь представительную делегацию ряд высокопоставленных сотрудников КГБ и партийных чиновников.

По рукам

"Законники" быстро поняли, что допроса не будет, а будут переговоры. И действительно Щелоков вместе с Чурбановым предложили криминальным авторитетам сделку: воры обеспечивают порядок в столице во время Игр, а власти закрывают глаза на их грешки.

«Потом оторветесь», — приводит слова парламентеров от власти историк Олег Хлобустов.

Ворам такая сделка была по душе, соглашение было быстро достигнуто. "Законники" дали обещание вести себя тихо и передать всему криминальному миру, что две недели в течение Олимпиады запрещается воровать, грабить и насильничать. Неисполнение приказа рассматривалось как неповиновение королям преступного мира.

Стоит отметить, что воры свое слово сдержали. За время Игр серьезных правонарушений практически не было зарегистрировано. Именно на вторую половину июля 1980 года приходится самый низкий уровень преступности в Москве за все время наблюдений.

С кем договорились

Есть версия, что главным переговорщиком с властями был вор в законе Анатолий Черкасов (Толя Черкас). Считается, что он один из первых начал собирать мзду с представителей теневого бизнеса в столице и в других городах Союза. По некоторым сведениям, Черкас активно контактировал с Комитетом госбезопасности и помог оперативникам предотвратить нашествие в Москву представителей кавказского криминалитета.

Кроме того, КГБ и МВД попытались хоть на время приструнить одну из самых влиятельных тогдашних преступных группировок — Коптевскую. Она контролировала в основном север Москвы и некоторые территории на юго-западе столицы, где построили Олимпийскую деревню. С «северной братвой» также было достигнуто соглашение, что позволило на время Игр умерить аппетиты группировки.