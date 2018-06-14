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В Армении у гражданина Ирана изъяли наркотики на миллион долларов
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В Армении у гражданина Ирана изъяли наркотики на миллион долларов 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении (СНБ) изъяли десять килограммов наркотиков на сумму порядка 1 миллиона долларов у гражданина Ирана, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"Гражданин Ирана, прибыв 7 июня в Армению через КПП «Мегри», направился на такси к заранее условленному участку армяно-иранской границы, где его сообщник, перешедший границу со стороны Ирана, передал пять пакетов с четырьмя килограммами опиума и шестью килограммами героина", — говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.
По данным пресс-центра, иранец пытался доставить наркотики для хранения и передачи заказчику в город Горис (в 235 километрах южнее Еревана), однако был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности.
"Продолжая оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники СНБ устроили засаду и задержали прибывшего за наркотиками гражданина Армении", — отмечается в сообщении.
Согласно оперативным данным, стоимость ввезенной в Армению партии опиума и героина составляет около 920 тысяч долларов, заявили в СНБ.
Возбуждено уголовное дело по статьям «контрабанда наркотиков в особо крупных размерах» и «незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта в особо крупных размерах». Максимальная санкция по указанным статьям — лишение свободы сроком на 15 лет.
"Гражданам Ирана и Армении предъявлено обвинение, они арестованы. Принимаются меры по выявлению всех участников группы", — говорится в сообщении.
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