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Крупные хищения в Минобороны Армении: допрошен экс-министр
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Крупные хищения в Минобороны Армении: допрошен экс-министр 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 13 июн — Sputnik. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотреблений в министерстве обороны Армении в период с 2014 по 2017 годы, допрошен экс-глава ведомства Сейран Оганян.
Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Комитета по госдоходам.
Уголовное дело возбуждено в следственном управлении КГД, и в рамках дела были допрошены действующие и бывшие высокопоставленные должностные лица оборонного ведомства.
Нарушения были выявлены в процессе государственных закупок, в настоящее время уже предъявлено обвинение бывшему начальнику производственно-технического отдела управления Минобороны по капитальному строительству и расквартированию войск Григору Барсегяну. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве в особо крупном размере, подлоге документов. А глава вышеназванного управления Ашот Григорян обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и подлоге документа.
При согласии прокурора, принято решение о временном прекращении полномочий Григоряна на посту начальника управления. В ходе следствия были проведены обыски в кабинетах должностных лиц Минобороны, допрошены несколько десятков людей, в том числе и Оганян. Предварительное следствие по делу продолжается.
Сейран Оганян был министром обороны Армении в 2008-2016 годах.
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