Крупные хищения в Минобороны Армении: допрошен экс-министр

БАКУ , 13 июн — Sputnik . В рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотреблений в министерстве обороны Армении в период с 2014 по 2017 годы, допрошен экс-глава ведомства Сейран Оганян

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Комитета по госдоходам.

Уголовное дело возбуждено в следственном управлении КГД, и в рамках дела были допрошены действующие и бывшие высокопоставленные должностные лица оборонного ведомства

Нарушения были выявлены в процессе государственных закупок, в настоящее время уже предъявлено обвинение бывшему начальнику производственно-технического отдела управления Минобороны по капитальному строительству и расквартированию войск Григору Барсегяну. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве в особо крупном размере, подлоге документов. А глава вышеназванного управления Ашот Григорян обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и подлоге документа.

При согласии прокурора, принято решение о временном прекращении полномочий Григоряна на посту начальника управления. В ходе следствия были проведены обыски в кабинетах должностных лиц Минобороны, допрошены несколько десятков людей, в том числе и Оганян. Предварительное следствие по делу продолжается.

Сейран Оганян был министром обороны Армении в 2008-2016 годах.