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Трое украинских зеков сбежали из российской тюрьмы
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В Пензенской области из колонии сбежали трое граждан Украины 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Трое граждан Украины, осужденных за кражи, сбежали из колонии-поселения в Пензенской области, сообщила в воскресенье прокуратура региона.
По данным ведомства, около 21.00 мск 9 июня администрацией колонии-поселения №12, расположенной в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области, был обнаружен побег троих осужденных.
"С места отбывания наказания в виде лишения свободы за совершение краж скрылись трое граждан Украины, уроженцы Луганской области, 1994 и 1995 годов рождения. Двое из них являются братьями-близнецами. До настоящего времени их местонахождение не установлено", — говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку соблюдения режимных требований администрацией колонии.
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