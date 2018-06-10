СМИ: в результате стрельбы в Беслане погибли два человека 

В Северной Осетии двое человек стали жертвами стрельбы.
«В результате стрельбы в Беслане погибли двое жителей, являющиеся родными братьями. Выясняются причины инцидента», — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.
Ранее «СП» сообщала, что неизвестные расстреляли человека на юге Москвы. Инцидент произошёл у офисного здания в Донском проезде. Всего было произведено около восьми выстрелов. В результате случившегося пострадавший получил ранения в голову и шею.
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