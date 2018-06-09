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В Мексике застрелили кандидата в депутаты
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В Мексике застрелили кандидата в депутаты 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Кандидат в депутаты конгресса Мексики от штата Коауила Фернандо Пурон был застрелен в городе Пьедрас-Неграс сразу после окончания дебатов, передает РИА «Новости».
Пурон шел на выборы, которые состоятся 1 июля, от правящей Институционно-революционной партии.
Во время фотографирования с избирательницей у здания автономного университета штата, к кандидату подошел убийца и хладнокровно выстрелил в затылок Пурону. После этого преступник скрылся.
В ходе предвыборной кампании всего были убиты 112 политиков и кандидатов по всей Мексике.
Институционно-революционная партия Мексики является одной из лидирующих партий страны, также является членом Социалистического интернационала.
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