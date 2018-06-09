В Мексике застрелили кандидата в депутаты

Кандидат в депутаты конгресса Мексики от штата Коауила Фернандо Пурон был застрелен в городе Пьедрас-Неграс сразу после окончания дебатов, передает РИА «Новости»

Пурон шел на выборы, которые состоятся 1 июля, от правящей Институционно-революционной партии.

Во время фотографирования с избирательницей у здания автономного университета штата, к кандидату подошел убийца и хладнокровно выстрелил в затылок Пурону. После этого преступник скрылся.

В ходе предвыборной кампании всего были убиты 112 политиков и кандидатов по всей Мексике.

Институционно-революционная партия Мексики является одной из лидирующих партий страны, также является членом Социалистического интернационала.