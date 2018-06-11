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В Тбилиси задержаны трое участников акции протеста, в том числе один из организаторов
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В Тбилиси задержаны трое участников акции протеста, в том числе один из организаторов 

Newsru.com 11 июня 2018
Фото: Newsru.com
В Грузии сотрудники полиции утром в понедельник, 11 июня, на площади перед парламентом в Тбилиси задержали трех участников начавшейся накануне акции протеста под требованием «восстановления справедливости», передает
"Интерфакс"
Ранее сообщалось, что участники акции приняли решение установить палатки на проезжей части проспекта Руставели. Полицейские не препятствовали этим действиям, однако рано утром они окружили две палатки на проспекте с целью безопасности железными ограждениями.
Среди задержанных, которые препятствовали полицейским, оказался один из организаторов акции Звиад Куправа. По информации местных СМИ, Куправа, ведущий на акциях протеста в Тбилиси, в прошлом при правлении экс-президента Михаила Саакашвили был полицейским и участвовал в жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года в Тбилиси, в ходе которого были убиты два человека и получили травмы сотни участников митинга.
На прошлой неделе Куправа в течении двух дней находился в Киеве, где, по его словам, встречался с бывшими высокопоставленными чиновниками в правительстве Саакашвили.
Представители действующих властей неоднократно заявляли журналистам, что начавшимися в начале июня акциями протеста в Тбилиси управляет сам Саакашвили.
Руководитель столичной патрульной полиции Темур Купатадзе подтвердил задержание трех участников акции и заявил, что «полиция обеспечивает порядок, и не важно, кто будет нарушителем закона». В настоящее время на проспекте Руставели частично восстановлено движение автомобилей. Там остаются три палатки с митингующими, передает
РИА «Новости»
Акция протеста в Тбилиси началась из-за громкого дела о драке школьников, в ходе которой от множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Недовольный приговором отец убитого подростка Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела.
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