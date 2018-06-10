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Во Владивостоке женщина впервые стала мамой в 51 год, родив тройню
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Во Владивостоке женщина впервые стала мамой в 51 год, родив тройню 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Новоиспеченная мама уверена: лучше испытать счастье материнства поздно, чем никогда.
Жительница Владивостока впервые стала мамой в 51 год. Более того, женщина родила сразу троих малышей — дочку и двоих сыновей.
По словам счастливой новоиспеченной мамы, лучше испытать счастье материнства поздно, чем не испытать его вообще.
Я хочу сказать, что мамой никогда не поздно стать. Даже, наверное, лучше поздно, чем никогда, потому что это чувство, это просто три чуда, я своей жизни не представляю без них.
В настоящий момент новорожденные крохи остаются под присмотром врачей, поскольку появились на свет с недостатком веса, но в целом у малышей и их мамы все хорошо. Как только дети немного окрепнут и наберут вес, их выпишут домой, уточняет «Первый канал».
Отметим, благодаря достижениям современной медицины поздние роды уже не редкость. Так, несколько месяцев назад 78-летний актер Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина Млодик стали счастливыми родителями, для женщины ребенок стал первым.
Фото: кадр из видео
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