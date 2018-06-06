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В Белоруссии арестовали бывшего помощника Лукашенко
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В Белоруссии арестовали бывшего помощника Лукашенко 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МИНСК, 6 июн — РИА Новости. Экс-помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, задержанный при получении взятки, заключен под стражу, сообщил в среду генпрокурор республики Александр Конюк.
Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур «за решение вопросов, входящих в его компетенцию».
Уголовное дело возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание экс-помощника, отметил, что Ровнейко вел себя как «самый настоящий бандит». Лукашенко также анонсировал новые коррупционные разоблачения чиновников в стране, сказав, что подозреваемые уже находятся в следственном изоляторе.
"Ему (Ровнейко — ред.) предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщил Конюк, которого цитирует агентство Sputnik Беларусь.
При этом генпрокурор пока не стал комментировать информацию главы государства о новых громких задержаниях. Конюк пояснил, что поводом для возбуждения уголовных дел, в том числе в отношении Ровнейко, стали декларации о доходах. «Декларация о доходах зачастую является поводом для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране «не будет никому», особенно тем, кто «носит тяжелые погоны». Он также отмечал, что лучше «на свободе нищим, чем богатым в тюрьме».
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