В Белоруссии арестовали бывшего помощника Лукашенко

Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур «за решение вопросов, входящих в его компетенцию».

Уголовное дело возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко , комментируя задержание экс-помощника, отметил, что Ровнейко вел себя как «самый настоящий бандит». Лукашенко также анонсировал новые коррупционные разоблачения чиновников в стране, сказав, что подозреваемые уже находятся в следственном изоляторе

"Ему (Ровнейко — ред.) предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщил Конюк, которого цитирует агентство Sputnik Беларусь.

При этом генпрокурор пока не стал комментировать информацию главы государства о новых громких задержаниях. Конюк пояснил, что поводом для возбуждения уголовных дел, в том числе в отношении Ровнейко, стали декларации о доходах. «Декларация о доходах зачастую является поводом для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране «не будет никому», особенно тем, кто «носит тяжелые погоны». Он также отмечал, что лучше «на свободе нищим, чем богатым в тюрьме».