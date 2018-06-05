Кому понадобилось устраивать «темную» звезде YouTube

Вот такие кадры появились в Сети под заголовком "встреча Соболева с фанатами творчества". Оригинальный ролик уже удален, но в Интернете ничто не пропадает бесследно. Итак — на видео — нападение предположительно четырех человек — на одного.

Этот самый один, вероятно, и есть Николай Соболев. Ютьюб-блогер, у которого больше четырех миллионов подписчиков. Хулиганы обращаются со звездой весьма жестко. Ближе к вечеру Соболев заявил подписчикам: нападение действительно было. Сам он находится в больнице с сотрясением мозга. Но чувствует себя "стабильно".

Более подробных комментариев или хотя бы предположений — кто стоит за избиением — нет. Обещает пояснить позже.

В какую клинику он попал? Была ли судмедэкспертиза? Ведь для привлечения виновных к ответственности нужны доказательства. В этом случае только странное видео. Сам Соболев не сражается с нападавшими. А просто становится пострадавшим. Много вопросов не только у блогеров, но и у полиции.

"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту информации. Пока в полицию никаких сообщений, ни обращений не поступало", — заявил Степченко Вячеслав Валентинович, начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обращения в полицию не было. Хотя сразу после преступления обычно возможных преступников в таких ситуациях поймать значительно проще. По горячим следам. Да и камеры видеонаблюдения в северной столице — не редкость. Высчитывается время нападения, примерный район отхода преступников и даже возможный адрес проживания.

"Нашлись славные парни, которые за эти пиджаки поставили Колю на место. Это должно быть поучительно для блогеров, которые позволяют вести себя как Колька", — считает Роман Механик, блогер.

Звезда российского интернета. Постоянный герой шоу-программ, один из самых дорогих персонажей в нашем интернете. Мастер поддержания интереса к себе. Поклонники и противники, фоловеры и хэйтеры. У Соболева их миллионы. Его любят и ненавидят. Например, рэперы.

Выпускник питерского политеха. Факультет экономики и менеджмента. Он точно знает не только основы зарабатывания денег и продвижения товара. Потому, если кто-то ругает, то почему бы не использовать этого для еще большего пиара, поддерживая популярность.

Историю с дракой многие считают очередным пиаром. По законам жанра, пока никаких комментариев. Герой наблюдает в, том числе, и за вниманием прессы. Проверить в интернете, что правда, а что попытка хайпа — крайне сложно. Синяк может оказаться хорошей работой гримера. Всего 15 минут в руках опытного гримера — и сочинить грустную историю для подписчиков несложно. В мире интернета свои законы. Хорош не только лайк, но любой просмотр.

"Для того, чтобы его избить, было много поводов. Он много болтал, это его работа, профессия. У него много завистников, популярности завидуют. Но другая причина, что он затрагивает разные темы", — полагает Евгений Донец, интернет-критик.

Некоторые уверены, история могла случиться по-настоящему. Врагов у Соболева действительно очень много. Его обвиняли в хайпе на трагедиях. Причастными к нападению могут оказаться его, мягко говоря, не сторонники.

В виртуальном мире сложно понять, где реальность, а где погоня за лайками, просмотрами и монетизацией. Новость о нападении обсуждают не только блогеры-миллионники, но и тысячники. Для них Соболев всегда остается примером. Но и ему они дают совет.

"Я тоже блогер, у меня 46 тысяч всего подписчиков, но за каждое слово я несу большую ответственность. Нам, блогерам, надо обязательно об этом помнить, самое главное, отвечать за слова, на комментарии, которые против тебя, надо уметь доказывать фактами", — уверена Валентина Кулешова, блогер @zametki_babushki.

Пока материал готовился к эфиру, наши доводы оказались правдой. Все это — очередная проверка своих подписчиков. Сам Николай анонсирует свое новое шоу. А наша интуиция не подвела. Проверено на себе. Фотография с подобным даже нарисованным ЧП под глазом — собирает больше лайков и комментариев, чем, например, фотографии из эпицентра настоящего события.