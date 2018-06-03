Пьяный москвич устроил перестрелку

Пьяный москвич открыл огонь из ружья на юго-западе Москвы

"3 июня примерно в 02:30 поступило сообщение от женщины о том, что в квартире по ул. Косыгина ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из ружья. Мужчина был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции", — рассказали в ГУ МВД по Москве.

По словам представителей правоохранительных органов, в результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент сотрудниками правоохранительных органов организована проверка по факту этого инцидента.