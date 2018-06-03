Пьяный москвич устроил перестрелку

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Пьяный москвич открыл огонь из ружья на юго-западе Москвы 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Московские полицейские задержали мужчину на юго-западе Москвы, который открыл огонь из ружья в своей квартире на улице Косыгина находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителей Главного управления МВД России по столице.
"3 июня примерно в 02:30 поступило сообщение от женщины о том, что в квартире по ул. Косыгина ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из ружья. Мужчина был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции", — рассказали в ГУ МВД по Москве.
По словам представителей правоохранительных органов, в результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент сотрудниками правоохранительных органов организована проверка по факту этого инцидента.
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Комментарии8  Ещё 2 источника 
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