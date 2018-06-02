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ФСБ задержала убийцу Деда Хасана
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ФСБ задержала убийцу Деда Хасана 

Рамблер 1 час назад
Фото: Wikipedia
В деле об убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, появился новый подозреваемый. Он задержан в Москве сотрудниками ФСБ.
«Да, убийца Аслана Усояна пойман и теперь передан в руки полиции. За очень долгое время — это первый случай задержания исполнителя столько громкого убийства», — сообщает паблик Mash.
Дед Хасан был убит 16 января 2013 г. в центре Москвы около ресторана «Старый фаэтон» на Поварской улице. Киллер, стрелявший из дома напротив, выпустил в Аслана Усояна всего одну пулю, которая попала ему в голову. Пострадавшего увезли в Боткинскую больницу, но врачи не смогли его спасти.
Задержанный — уроженец Азербайджана, 36-летний вор в законе Гаджибаба Талыбханлы. Он долгое время был правой рукой Ровшана Джаниева, известного в криминальном мире как Ровшан Ленкоранский. Талыбханды жил на северо-западе Москвы, а для связи пользовался сим-картами казахских операторов.
17 августа 2106 года в Стамбуле был убит Ровшан Ленкоранский. Спустя два дня его похоронили в Азербайджане на кладбище «Кичик-базар». В траурной процессии принимали участие несколько тысяч человек. По подозрению в причастности к его убийству были задержаны трое граждан Азербайджана и один гражданин Турции.
СМИ выдвигали версии, что Ленкоранский мог быть заказчиком убийства Деда Хасана.
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