ФСБ задержала убийцу Деда Хасана

В деле об убийстве криминального авторитета Аслана Усояна , известного как Дед Хасан, появился новый подозреваемый. Он задержан в Москве сотрудниками ФСБ

«Да, убийца Аслана Усояна пойман и теперь передан в руки полиции. За очень долгое время — это первый случай задержания исполнителя столько громкого убийства», — сообщает паблик Mash.

Дед Хасан был убит 16 января 2013 г. в центре Москвы около ресторана «Старый фаэтон» на Поварской улице. Киллер, стрелявший из дома напротив, выпустил в Аслана Усояна всего одну пулю, которая попала ему в голову. Пострадавшего увезли в Боткинскую больницу, но врачи не смогли его спасти.

Задержанный — уроженец Азербайджана , 36-летний вор в законе Гаджибаба Талыбханлы. Он долгое время был правой рукой Ровшана Джаниева, известного в криминальном мире как Ровшан Ленкоранский. Талыбханды жил на северо-западе Москвы, а для связи пользовался сим-картами казахских операторов.

17 августа 2106 года в Стамбуле был убит Ровшан Ленкоранский. Спустя два дня его похоронили в Азербайджане на кладбище «Кичик-базар». В траурной процессии принимали участие несколько тысяч человек. По подозрению в причастности к его убийству были задержаны трое граждан Азербайджана и один гражданин Турции

СМИ выдвигали версии, что Ленкоранский мог быть заказчиком убийства Деда Хасана.