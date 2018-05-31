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Задержан мэр города в Армении
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Задержан мэр города в Армении 

Sputnik Азербайджан 58 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 31 мая — Sputnik. Мэр армянского города Масис задержан в рамках дела о беспорядках в Ереване. Как сообщает Sputnik Армения, об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.
"В связи с беспорядками в административном районе Эребуни 22 апреля в рамках дела, расследуемого в следственном комитете Еревана, задержаны пять человек, в том числе, мэр Масиса (Давид Амбарцумян) и его заместитель (Карен Оганян)", — написала Трузян.
Напомним, 22 апреля группа лиц (некоторые в масках) вооруженные дубинками и камнями, напали на демонстрантов.
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