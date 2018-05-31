Задержан мэр города в Армении

"В связи с беспорядками в административном районе Эребуни 22 апреля в рамках дела, расследуемого в следственном комитете Еревана, задержаны пять человек, в том числе, мэр Масиса (Давид Амбарцумян) и его заместитель ( Карен Оганян )", — написала Трузян.

Напомним, 22 апреля группа лиц (некоторые в масках) вооруженные дубинками и камнями, напали на демонстрантов.