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Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
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Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации 

Деловая газета «Взгляд» 7 минут назад
Адвокатская группа, которая защищает гражданина Украины, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, прокомментировала действия украинских властей.
Евгений Солодко в Facebook заявил, что его фирма «Солодко и партнеры» работает с человеком, которого украинские власти считают «организатором убийства» Бабченко.
«Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстетично», — рассказал адвокат.
Солодко отметил, что попытка властей «закошмарить» подзащитного провалилась.
В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.
Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись якобы задержания «заказчика убийства».
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