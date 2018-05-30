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Арестованные деньги Захарченко похищены
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Арестованные деньги Захарченко похищены 

Рамблер 1 час назад
Часть изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко денег были похищены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В похищении 3 млн евро (более 200 млн рублей), в частности, подозревают сотрудников организаций и ведомств, участвовавших в перевозке денег: конвойных, инкассаторов и сотрудников одного из подразделений Сбербанка. Следователи также проверят условия перевозки и их соответствие правилась безопасности.
>> СК завел дело на подругу полковника Захарченко
Бывший полковник антикоррупционного главка полиции Дмитрий Захарченко был задержан по обвинению в получении взяток в 2016 году. Из его квартиры было изъято почти 9 млрд рублей в разной валюте.
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