Арестованные деньги Захарченко похищены

В похищении 3 млн евро (более 200 млн рублей), в частности, подозревают сотрудников организаций и ведомств, участвовавших в перевозке денег: конвойных, инкассаторов и сотрудников одного из подразделений Сбербанка . Следователи также проверят условия перевозки и их соответствие правилась безопасности.

Бывший полковник антикоррупционного главка полиции Дмитрий Захарченко был задержан по обвинению в получении взяток в 2016 году. Из его квартиры было изъято почти 9 млрд рублей в разной валюте.