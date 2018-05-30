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В доме Бабченко перед убийством была полиция
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В доме Бабченко перед убийством была полиция 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме журналиста Аркадия Бабченком перед его убийством вечером 29 мая, сообщает телеканал "Громадское" со ссылкой на источник в МВД.
По данным телеканала, правоохранители посетили дом, расположенный на Никольско-Слободской улице, в пять утра, что послужило поводом для их визита, не уточняется.

Что известно об убийстве

Вечером во вторник в Киеве в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, одна из них — действия российских спецслужб.
МВД страны опубликовало фоторобот подозреваемого. Это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост составляет 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, уточняется в сообщении. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.
По словам представителя полиции, стрелявший в Бабченко мог иметь сообщников. Соседка заявила, что его убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.
Друг Бабченко Юрий Мацарский выразил мнение, что журналиста убил профессионал.
"Судя по почерку, по тому, что он появился сегодня дома буквально на несколько часов максимум, его, что называется, пасли, по крайней мере подготовленный диверсант. Это не был какой-то фанатик, который решил отомстить Аркадию… Это был настоящий убийца", — заявил Мацарский.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело об убийстве российского гражданина. МИД России потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко. В ведомстве отметили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растёт.
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