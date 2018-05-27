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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово 16 рейсов задержано и один отменен. В Шереметьево задержали 12 рейсов.
В свою очередь во Внуково задержано 10 рейсов и два отменено.
Агентство «Москва»: последние новости
Подозреваемый в убийстве мужчины и захвате заложников в Москве находится в больнице в тяжелом состоянии Картине И.Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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