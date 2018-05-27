Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Агентство «Москва»: последние новости

Подозреваемый в убийстве мужчины и захвате заложников в Москве находится в больнице в тяжелом состоянии

Картине И.Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы